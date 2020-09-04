被控擾亂蒙古族學校教學秩序　內蒙古巴林左旗一名男子遭行拘5日

內蒙古自治區官方推出新政策，要求當地以蒙古語授課的小學自秋天開始改用國家通用語言教材，但在當地引發部分民眾上街抗議。其中通遼市公安近日在多個行政區發出協查通告，指區內發生尋釁滋事案，徵集涉嫌違法人士的線索。 及至周五（4日），巴林左旗公安局發布通報稱，該局依法打擊處理了一名擾亂教學秩序人員，對其處以行政拘留5日的處罰。

據介紹，林東蒙古族中學始建於1955年，位於巴林左旗林東鎮振興大街，是全旗唯一一所蒙語授課的完全中學。（網絡圖片）

警方的通報指出，近日巴林左旗公安局接到群眾舉報線索，「一名男子多次到林東蒙古族中學附近滋事」。經調查，8月27日至31日期間，白音勿拉鎮乃林壩嘎查八某多次到林東蒙古族中學附近，以接走自家在校讀書孩子為藉口，串聯、煽動、教唆部分家長將在校讀書學生接回家，嚴重擾亂了學校教學秩序。

通報稱，八某因涉嫌擾亂單位秩序被巴林左旗公安局處以行政拘留5日的處罰。此外，警方還提醒，公安機關將對組織串聯煽動滋事、編造傳播網絡謠言等破壞校園安全環境和教學秩序的違法行為一律嚴查嚴處，全面強化學校周邊秩序管控。

據此前報道，內蒙古自治區教育廳於8月26日發布新政策，要求當地以蒙古語授課的小學自9月1日起改用教育部中小學統編《語文》教材，以及往後2年逐步開始在小學一年級的政治課、歷史課改用統編教材以及普通話授課。

事件在當地引發極大爭議，網傳影片顯示，近日在內蒙古通遼扎魯特旗，有學生家長為表達抗議，拒絕帶子女到蒙語學校報到，有家長聽說學校將用漢語教學的消息後想把孩子接回家，但學校卻不放人。消息稱，在呼和浩特的內蒙古師大附屬中學，許多新生開學後都沒有去報到，有家長在學校門口抗議，但遭到警方干涉。

對於內蒙古加強漢語教學，早前曾有學者稱，這將削弱蒙語教育，違背憲法中有關少數民族語言文字平等的規定。而內蒙古發生民眾抗議後，有地方黨組織發表公開信，要求中共黨員和公職人員不發表、不傳播任何與國家通用語言文字教育政策相違背的言論，並稱要嚴肅處理妄議中央、挑撥離間、煽風點火、蠱惑鬧事的人。

此外，內蒙自治區政府周二（1日）召開視像會議，要求落實中央關於民族語言授課學校推行國家統編教材的決策部署，指推進統編教材使用有利於促進民族團結和民族地區的發展進步，以及鞏固中華民族共同體意識。會議又強調，各級各部門的領導幹部，以及學校教師要主動向學生、家長以及群眾宣講政策，打消他們的擔心顧慮，保證學校正常開學、學生正常上課。