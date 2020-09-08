國台辦宣布第12屆海峽論壇19日登場　線上線下相結合開展交流

國台辦發言人馬曉光今天（8日）上午指出，第12届海峽論壇將於9月19日開始在福建省舉辦，將舉辦30多場活動，並通過「雲招聘」「帶貨直播」等途徑幫助服務台胞台商就業創業、復工復產。國民黨前副主席王金平將赴福建參加。

馬曉光指出，本届論壇延續「擴大民間交流、深化融合發展」的主題，以線上線下相結合管道開展各項交流，主會場設在廈門，福建省有關設區市和平潭綜合試驗區舉辦相關活動。

論壇安排大會和青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流四大類30多場活動，以「雲辯論」、「線上知識競賽」、「雲上創意PK」等形式為兩岸青年提供交流和展示才華的舞台。

2019年6月16日，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋在廈門會見參加第十一屆海峽論壇的台灣嘉賓。 （中新社）

同時通過「雲招聘」、「帶貨直播」等途徑幫助服務台胞台商就業創業、復工複產；運用「雲祭祀」、「雲端晚會展演」、「雲展覽」等管道為傳統文化交流注入新活力。

此外，論壇還將結合抗疫情景劇、環保T台秀、「都市代言人」研學體驗等線下活動形式，通過網上連結讓更多台灣民眾尤其是年輕人線上參與互動，歡迎廣大台灣同胞以不同管道參與海峽論壇相關活動。

馬曉光表示，儘管受疫情等因素影響，本届論壇仍受到兩岸各界廣泛關注。中國國民黨前副主席王金平、秘書長李乾龍，以及新黨、親民黨等台灣有關黨派團體及各界代表人士將到福建出席論壇活動。

國民黨決定由前立法院長王金平（圖）率團出席第12届海峽論壇。（中央社）

「海峽論壇」今年進入第12屆，原本應按慣例於6月間在福建舉行，因新冠肺炎疫情影響延後到9月，台灣陸委會9月3日提出「三項禁止」：禁止在台辦理海峽論壇相關活動，不希望台方人士參與視訊；禁止中央機關人員參加，不樂見台灣地方政府與會，呼籲民眾團體勿輕易參加；禁止參加消滅中華民國的「民主協商」、推動「一國兩制台灣方案」。

台灣前立法院長王金平今日宣布，將率國民黨代表團赴陸參加海峽論壇。陸委會今日對此強調，對不在禁止範圍的個人或團體，基於權責已善意提醒注意交流規範，呼籲從事兩岸交流的人士，應了解當前兩岸情勢複雜敏感，能適時反應台灣主流民意，共同維護國家整體利益與尊嚴。