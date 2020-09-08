新冠肺炎︳碧咸兩公婆驚爆3月早中招？英美兩頭飛恐成超級傳播者

碧咸（David Beckham）與老婆Victoria今（8日）傳出早在3月在美國洛杉磯感染新冠肺炎（COVID-19），他們當時又飛回英國幫大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）慶祝生日，之後又再度飛到美國邁阿密工作，因身體突然不適才發現感染病毒，目前已完全康復，對此兩人拒絕給予回應。

根據英國媒體《太陽報》指出，碧咸夫婦3月初在美國洛杉磯一場Party，慶祝球隊前往洛杉磯進行首場比賽，現場除了球隊成員以外，還有名廚好友Gordon Ramsay、大囝Brooklyn及未婚妻Nicola Peltz等人，兩人因活動中時常握手、近距離接觸賓客、粉絲，不慎感染新冠肺炎的病毒。

碧咸一家近月前往英國鄉間別墅避疫，IG「畫風」變得田園味濃，勁愜意！日前卻驚爆兩公婆原來早在3月初於美國洛杉磯感染新冠肺炎：

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接著碧咸兩公婆飛返英國豪花10萬英鎊為21歲的Brooklyn慶祝生日，14歲囝囝羅密歐（Romeo Beckham）、9歲囡囡哈7（Harper Seven Beckham）也在現場；隨後兩人又前往美國邁阿密為新成立的足球隊站台，碧咸才發現身體不適、Victoria則出現喉嚨痛、發燒等症狀，甚至他的球員、駕駛員、保鑣及助手也遭感染，其中幾個病得很重。

報導指當時Victoria勁驚，更發現自己成為「超級傳播者」，隨後全家人嚴格隔離了2個多禮拜，盡可能將風險降到最低。兩人完全康復之後，定期會向團隊進行檢查。兩人在前往希臘、義大利度假前又再度檢測，確保他們可以安全旅行，知情人士透露：「這絕對是一場惡夢。」

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