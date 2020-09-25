魯比奧：台灣是中國的紅線議題　美國需謹慎避免衝突

近來美國高級官員訪台，解放軍在海峽周邊頻頻展示實力，台灣方面亦舉行演習，兩岸局勢日漸緊張。 美國佛羅里達聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio, R-FL）日前表示，台灣終將是中國的「紅線」議題，在必要情況下他們會採取武力行動以伸張對台灣的主權宣示。 他稱，美國必須謹慎行事，在協助台灣提高中國武力進攻代價以阻止中國冒險的同時，必須極力避免過度刺激引發衝突，但也不能因不刺激而引來衝突。

據《美國之音》報導，共和黨聯邦參議員魯比奧23日在保守智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）一場關於美國外交政策的視訊對話中，答覆該研究所研究員沃爾特·米德（Walter Russell Mead）對於台灣是否可能成為美中之間的熱點問題時做出上述表示。

魯比奧9月23日參加了一場智庫活動。（網站截圖）

魯比奧說，中國在台灣的地位已經受到侵蝕，正如最近台灣選舉時可以見到的，「很清楚的是（台灣選民）反對與中國大陸有聯繫的人，其重要性和政治實力都在增長。」

但與此同時，魯比奧說，美國也在與台灣的關係上「越來越自信」，如今在過去一個半月已派出兩位高級別官員訪台，但人們也看到大陸飛機進入台灣防空識別區的情形也在增加，「如同一種發信號的演習。」

魯比奧說，他「的確認為最終它對中國是一個紅線議題（a red-line issue），如果有必要的話，最終他們會使用武力來行使他們對台灣的主張。」他說，在許多方面來說，中國在香港所做的就像是一個試驗一般，那就是他們理想上最希望的，「他們會很想要台灣的政治人物操縱現有的制度來使那個情況發生，但他們已準備好，正如他們對香港一樣，在有必要時派兵進去。」

「不能過度挑釁，也不能因不挑釁引來中國行動」

魯比奧稱，唯一可以防止那種情況發生的，就是如果這麼做代價太高，所以他認為，美國「第一件要做的事就是幫助台灣，不是要在一個與中國的全面衝突中致勝，那是不可能的，而是要有能力提高中國軍事冒進的代價，而那個代價要高到中國不願意付的程度，但是美國要非常謹慎駕馭那個情況，目的在於避免引發衝突。」

魯比奧說：「這是一個非常挑戰性和棘手的問題。我的確認為，我們必須非常小心駕馭其中，不能過度挑釁，但也不能相反地因不挑釁而在下一個10年中的某個時候，幾乎引來中國在那裡的行動。」

美國務次卿克拉齊（左起）訪問台灣，18日接受台灣總統蔡英文的官邸晚宴款待，台積電創辦人張忠謀也一同出席。（蔡英文Facebook）

美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）本月早些時候訪台，解放軍隨即出動戰機繞台。中國國防部新聞發言人任國強18日宣布，「今天開始，解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練。這是針對當前台海形勢、維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。」他說，美國和民進黨當局「加緊勾連，頻繁製造事端，無論是以台制華還是挾洋自重，都是癡心妄想，註定是死路一條，玩火者必自焚。」

此後，台灣方面舉行了演習，還試射導彈；而美國五角大樓發言人薩波（John Supple）則指責，北京正在加劇地區緊張。

美國財政部8月7日宣布制裁11名中港官員，包括香港特首林鄭月娥、律政司長鄭若驊等人。作為對等反制，中國外交部發言人趙立堅8月11日宣布，中方決定從即日起，對在涉港問題上表現惡劣的11名美方人士實施制裁，其中就包括魯比奧。實際上，更早前，在7月13日，魯比奧就已因新疆事務遭中方制裁過。

8月10日，魯比奧在Twitter上發文稱，「上個月，中國宣布禁制我，今天，他們又宣布對我進行制裁。我不想成為偏執狂，但我開始認為，中國不喜歡我。」