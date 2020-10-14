習近平講話全文　總結深圳40年發展經驗　推進粵港澳大灣區建設

深圳經濟特區建立40周年慶祝大會於今日（14日）上午在深圳舉行，國家主席習近平出席大會，並發表重要講話。以下為習近平講話全文：

習近平講話。（01直播截圖）

女士們，先生們，同志們，今天，我們在這裏隆重集會，慶祝深圳等經濟特區建立40周年，總結經濟特區建設經驗，在更高起點上推進改革開放，動員全黨全國全社會為乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍而團結奮進。

興辦經濟特區，是黨和國家為推進改革開放和社會主義現代化建設進行的偉大創舉。1978年12月，黨的十一屆三中全會作出把黨和國家工作中心轉移到經濟建設上來、實行改革開放的歷史性決策，動員全黨全國各族人民為社會主義現代化建設進行新的長征。1979年4月，廣東省委負責人向中央領導同志提出興辦出口加工區、推進改革開放的建議。

鄧小平同志明確指出，還是叫特區好，中央可以給些政策，你們自己去搞，殺出一條血路來。同年7月，黨中央、國務院批准廣東、福建兩省實行「特殊政策、靈活措施、先行一步」，並試辦出口特區。1980年8月黨和國家批准在深圳、珠海、汕頭、廈門設置經濟特區，1988年4月又批准建立海南經濟特區，明確要求發揮經濟特區對全國改革開放和社會主義現代化建設的重要窗口和示範帶動作用。

長期以來，在黨中央堅強領導和全國大力支持下，各經濟特區解放思想、改革創新，勇擔使命、砥礪奮進，在建設中國特色社會主義偉大進程中譜寫了勇立潮頭、開拓進取的壯麗篇章，為全國改革開放和社會主義現代化建設作出了重大貢獻。

廣東是改革開放的排頭兵、先行地、實驗區，是建立經濟特區時間最早、數量最多的省份。深圳是改革開放後黨和人民一手締造的嶄新城市，是中國特色社會主義在一張白紙上的精彩演繹。深圳廣大幹部群眾披荊斬棘、埋頭苦幹，用40年時間走過了國外一些國際化大都市上百年走完的歷程。這是中國人民創造的世界發展史上的一個奇跡。

40年來，深圳奮力解放和發展社會生產力，大力推進科技創新，地區生產總值從1980年的2.7億元增至2019年的2.7萬億元，年均增長20.7%，經濟總量位居亞洲城市第五位，財政收入從不足1億元增加到9424億元，實現了由一座落後的邊陲小鎮到具有全球影響力的國際化大都市的歷史性跨越。

40年來，深圳堅持解放思想、與時俱進，率先進行市場取向的經濟體制改革，首創1000多項改革舉措，奏響了實幹興邦的時代強音，實現了由經濟體制改革到全面深化改革的歷史性跨越。

40年來，深圳堅持實行「引進來」和「走出去」，積極利用國際國內兩個市場、兩種資源，積極吸引全球投資，外貿進出口總額由1980年的0.18億美元躍升至2019年的4315億美元，年均增長26.1%，實現了由進出口貿易為主到全方位高水平對外開放的歷史性跨越。

40年來，深圳堅持發展社會主義民主政治，尊重人民主體地位，加強社會主義精神文明建設，積極培育和踐行社會主義核心價值觀，實現了由經濟開發到統籌社會主義物質文明、政治文明、精神文明、社會文明、生態文明發展的歷史性跨越。

40年來，深圳堅持以人民為中心，人民生活水平大幅提高，教育、醫療、住房等實現翻天覆地的變化，2019年居民人均可支配收入6.25萬元，比1985年增長31.6倍；率先完成全面建成小康社會的目標，實現了由解決溫飽到高質量全面小康的歷史性跨越。

40年春風化雨，40年春華秋實。當年的蛇口開山炮聲猶然在耳，如今的深圳經濟特區生機勃勃，向世界展示了我國改革開放的磅礴偉力，展示了中國特色社會主義的光明前景。

看似尋常最奇崛，成如容易卻艱辛。深圳等經濟特區一路走來，每一步都不是輕而易舉的，每一步都付出了艱辛努力。深圳等經濟特區改革發展事業取得的成就，是黨中央堅強領導的結果，是廣大幹部群眾開拓進取的結果，是全國人民和四面八方廣泛支持的結果。在這裡，我代表黨中央、國務院和中央軍委，向經濟特區廣大建設者，向所有為經濟特區建設作出貢獻的同志們，致以誠摯的問候！向各位來賓，向關心和支持經濟特區建設的國內外各界人士，表示衷心的感謝！

深圳等經濟特區的成功實踐充分證明，黨中央關於興辦經濟特區的戰略決策是完全正確的。經濟特區不僅要繼續辦下去，而且要辦得更好、辦得水平更高。

深圳等經濟特區40年改革開放實踐，創造了偉大奇跡，積累了寶貴經驗，深化了我們對中國特色社會主義經濟特區建設規律的認識。一是必須堅持党對經濟特區建設的領導，始終保持經濟特區建設正確方向。二是必須堅持和完善中國特色社會主義制度，通過改革實踐推動中國特色社會主義制度更加成熟更加定型。三是必須堅持發展是硬道理，堅持敢闖敢試、敢為人先，以思想破冰引領改革突圍。四是必須堅持全方位對外開放，不斷提高「引進來」的吸引力和「走出去」的競爭力。五是必須堅持創新是第一動力，在全球科技革命和產業變革中贏得主動權。

六是必須堅持以人民為中心的發展思想，讓改革發展成果更多更公平惠及人民群眾。七是必須堅持科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法，使法治成為經濟特區發展的重要保障。八是必須踐行綠水青山就是金山銀山的理念，實現經濟社會和生態環境全面協調可持續發展。九是必須全面準確貫徹「一國兩制」基本方針，促進內地與香港、澳門融合發展、相互促進。十是必須堅持在全國一盤棋中更好發揮經濟特區輻射帶動作用，為全國發展作出貢獻。

以上十條，是經濟特區40年改革開放、創新發展積累的寶貴經驗，對新時代經濟特區建設具有重要指導意義，必須倍加珍惜、長期堅持，在實踐中不斷豐富和發展。

當今世界正經歷百年未有之大變局，新冠肺炎疫情全球大流行使這個大變局加速演進，經濟全球化遭遇逆流，保護主義、單邊主義上升，世界經濟低迷，國際貿易和投資大幅萎縮，國際經濟、科技、文化、安全、政治等格局都在發生深刻調整，世界進入動盪變革期。

我國正處於實現中華民族偉大復興的關鍵時期，經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段。我國社會主要矛盾發生變化，人民對美好生活的要求不斷提高，經濟長期向好，市場空間廣闊，發展韌性強大，正在形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。同時，我國經濟正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，實現高質量發展還有許多短板弱項，經濟特區發展也面臨著一些困難和挑戰。

新形勢需要新擔當、呼喚新作為。新時代經濟特區建設要高舉中國特色社會主義偉大旗幟，統籌推進「五位一體」總體布局，協調推進「四個全面」戰略布局，從我國進入新發展階段大局出發，落實新發展理念，緊扣推動高質量發展、構建新發展格局，以一往無前的奮鬥姿態、風雨無阻的精神狀態，改革不停頓，開放不止步，在更高起點上推進改革開放，推動經濟特區工作開創新局面，為全面建設社會主義現代化國家、實現第二個百年奮鬥目標作出新的更大的貢獻。

10月14日，深圳經濟特區建立四十周年慶祝大會在廣東省深圳市舉行。（新華社）

黨中央對深圳改革開放、創新發展寄予厚望。去年8月，黨中央出台了支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見，全面部署了有關工作。

深圳要建設好中國特色社會主義先行示範區，創建社會主義現代化強國的城市範例，提高貫徹落實新發展理念能力和水平，形成全面深化改革、全面擴大開放新格局，推進粵港澳大灣區建設，豐富「一國兩制」事業發展新實踐，率先實現社會主義現代化。這是新時代黨中央賦予深圳的歷史使命。

第一，堅定不移貫徹新發展理念。廣東、深圳經濟發展水平較高，面臨的資源要素約束更緊，受到來自國際的技術、人才等領域競爭壓力更大，落實新發展理念、推動高質量發展是根本出路。要堅持發展是第一要務、人才是第一資源、創新是第一動力，率先推動質量變革、效率變革、動力變革，努力實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展。

要堅持供給側結構性改革這條主線，使生產、分配、流通、消費更多依託國內市場，提升供給體系對國內需求的適配性，以高質量供給滿足日益升級的國內市場需求。要堅定不移實施創新驅動發展戰略，培育新動能，提升新勢能，建設具有全球影響力的科技和產業創新高地。要圍繞產業鏈部署創新鏈、圍繞創新鏈布局產業鏈，前瞻布局戰略性新興產業，培育發展未來產業，發展數字經濟。要加大基礎研究和應用基礎研究投入力度，發揮深圳產學研深度融合優勢，主動融入全球創新網絡。要對標國際一流水平，大力發展金融、研發、設計、會計、法律、會展等現代服務業，提升服務業發展能級和競爭力。要實施更加開放的人才政策，引進培養一批具有國際水平的戰略科技人才、科技領軍人才、青年科技人才和高水平創新團隊，聚天下英才而用之。

第二，與時俱進全面深化改革。改革永遠在路上，改革之路無坦途。當前，改革又到了一個新的歷史關頭，很多都是前所未有的新問題，推進改革的複雜程度、敏感程度、艱巨程度不亞於40年前，必須以更大的政治勇氣和智慧，堅持摸著石頭過河和加強頂層設計相結合，不失時機、蹄疾步穩深化重要領域和關鍵環節改革，更加注重改革的系統性、整體性、協同性，提高改革綜合效能。

黨中央經過深入研究，決定以經濟特區建立40周年為契機，支持深圳實施綜合改革試點，以清單批量授權方式賦予深圳在重要領域和關鍵環節改革上更多自主權，一攬子推出27條改革舉措和40條首批授權事項。深圳經濟特區要扛起責任，牢牢把握正確方向，解放思想、守正創新，努力在重要領域推出一批重大改革措施，形成一批可複製可推廣的重大制度創新成果。要着眼於解決高質量發展中遇到的實際問題，着眼於建設更高水平的社會主義市場經濟體制需要，多策劃戰略戰役性改革，多推動創造型、引領型改革，在完善要素市場化配置體制機制、創新鏈產業鏈融合發展體制機制、市場化法治化國際化營商環境、高水平開放型經濟體制、民生服務供給體制、生態環境和城市空間治理體制等重點領域先行先試。要優化政府管理和服務，全面推行權力清單、責任清單、負面清單制度，加快構建親清政商關係。要進一步激發和弘揚企業家精神，依法保護企業家合法權益，依法保護產權和知識產權，激勵企業家幹事創業。

第三，銳意開拓全面擴大開放。當前，世界經濟面臨諸多複雜挑戰，我們決不能被逆風和回頭浪所阻，要站在歷史正確的一邊，堅定不移全面擴大開放，推動建設開放型世界經濟，推動構建人類命運共同體。

新發展格局不是封閉的國內循環，而是開放的國內國際雙循環。要優化升級生產、分配、流通、消費體系，深化對內經濟聯繫、增加經濟縱深，增強暢通國內大循環和聯通國內國際雙循環的功能，加快推進規則標準等制度型開放，率先建設更高水平開放型經濟新體制。要在內外貿、投融資、財政稅務、金融創新、出入境等方面，探索更加靈活的政策體系、更加科學的管理體制，加強同「一帶一路」沿線國家和地區開展多層次、多領域的務實合作。越是開放越要重視安全，統籌好發展和安全兩件大事，增強自身競爭能力、開放監管能力、風險防控能力。

第四，創新思路推動城市治理體系和治理能力現代化。經過40年高速發展，深圳經濟特區城市空間結構、生產方式、組織形態和運行機制發生深刻變革，面臨城市治理承壓明顯、發展空間不足等諸多挑戰。要樹立全周期管理意識，加快推動城市治理體系和治理能力現代化，努力走出一條符合超大型城市特點和規律的治理新路子。要強化依法治理，善於運用法治思維和法治方式解決城市治理頑症難題，讓法治成為社會共識和基本準則。要注重在科學化、精細化、智能化上下功夫，發揮深圳信息產業發展優勢，推動城市管理手段、管理模式、管理理念創新，讓城市運轉更聰明、更智慧。

第五，真抓實幹踐行以人民為中心的發展思想。中國共產黨根基在人民、血脈在人民。人民對美好生活的嚮往就是我們的奮鬥目標。經濟特區改革發展的出發點和落腳點都要聚焦到這個目標上來。

生活過得好不好，人民群眾最有發言權。要從人民群眾普遍關注、反映強烈、反覆出現的問題出發，拿出更多改革創新舉措，把就業、教育、醫療、社保、住房、養老、食品安全、生態環境、社會治安等問題一個一個解決好，努力讓人民群眾的獲得感成色更足、幸福感更可持續、安全感更有保障。要尊重人民群眾首創精神，不斷從人民群眾中汲取經濟特區發展的創新創造活力。要把提高發展平衡性放在重要位置，不斷推動公共資源向基層延伸，構建優質均衡的公共服務體系，建成全覆蓋可持續的社會保障體系。要毫不放鬆抓好常態化疫情防控，認真總結經驗教訓，舉一反三補齊公共衛生短板。

第六，積極作為深入推進粵港澳大灣區建設。粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，深圳是大灣區建設的重要引擎。要抓住粵港澳大灣區建設重大歷史機遇，推動三地經濟運行的規則銜接、機制對接，加快粵港澳大灣區城際鐵路建設，促進人員、貨物等各類要素高效便捷流動，提升市場一體化水平。要深化前海深港現代服務業合作區改革開放，規劃建設好河套深港科技創新合作區，加快橫琴粵澳深度合作區建設。要以大灣區綜合性國家科學中心先行啟動區建設為抓手，加強與港澳創新資源協同配合。要繼續鼓勵引導港澳台同胞和海外僑胞充分發揮投資興業、雙向開放的重要作用，在經濟特區發展中作出新貢獻。要充分運用粵港澳重大合作平台，吸引更多港澳青少年來內地學習、就業、生活，促進粵港澳青少年廣泛交往、全面交流、深度交融，增強對祖國的向心力。

中央和國家有關部門要準確把握黨中央戰略意圖，全力支持深圳等經濟特區改革發展工作，按照統籌推進「五位一體」總體布局、協調推進「四個全面」戰略佈局的要求，支持經濟特區深化改革開放、開展前瞻性科技創新、發展戰略性新興產業、發展高水平對外開放、加強民主法治建設、加強社會主義精神文明建設、加強民生保障和改善、改革創新社會治理、加強生態文明建設等工作，為新時代經濟特區改革發展提供科學指導和有力支持。

一花獨放不是春，百花齊放春滿園。我們堅定不移奉行互利共贏的開放戰略，既從世界汲取發展動力，也讓中國發展更好惠及世界。經濟特區建設40年的實踐離不開世界各國的共同參與，也為各國創造了廣闊的發展空間、分享了發展利益。歡迎世界各國更多地參與中國經濟特區的改革開放發展，構建共商共建共享共贏新格局。

經濟特區處於改革開放最前沿，加強党的全面領導和党的建設有著更高要求。要深入貫徹新時代党的建設總要求，以改革創新精神在加強党的全面領導和党的建設方面率先示範，擴大基層黨的組織覆蓋和工作覆蓋。廣大黨員、幹部要堅定理想信念、更新知識觀念、掌握過硬本領，自覺站在黨和國家大局上想問題、辦事情。要建立健全激勵機制，推動形成能者上、優者獎、庸者下、劣者汰的正確導向，為改革者負責、為擔當者擔當，激發黨員、幹部幹事創業的熱情和勁頭。要持之以恆正風肅紀，堅定不移懲治腐敗，堅決反對形式主義、官僚主義，營造風清氣正的良好政治生態。

中國特色社會主義是物質文明和精神文明全面發展的社會主義。經濟特區要堅持「兩手抓、兩手都要硬」，在物質文明建設和精神文明建設上都要交出優異答卷。要加強理想信念教育，培育和踐行社會主義核心價值觀，深化中國特色社會主義和中國夢宣傳教育，教育引導廣大幹部群眾特別是青少年堅定中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信。要弘揚以愛國主義為核心的民族精神和以改革創新為核心的時代精神，繼續發揚敢闖敢試、敢為人先、埋頭苦幹的特區精神，激勵幹部群眾勇當新時代的「拓荒牛」。要深入開展群眾性精神文明創建活動，廣泛開展社會公德、職業道德、家庭美德、個人品德教育，不斷提升人民文明素養和社會文明程度。要加強公共文化設施建設，推動文化產業高質量發展，更好滿足人民精神文化生活新期待。

四十載波瀾壯闊，新征程催人奮進。經濟特區的滄桑巨變是一代又一代特區建設者拼搏奮鬥幹出來的。在新起點上，經濟特區廣大幹部群眾要堅定不移貫徹落實黨中央決策部署，永葆「闖」的精神、「創」的勁頭、「幹」的作風，努力續寫更多「春天的故事」，努力創造讓世界刮目相看的新的更大奇跡！