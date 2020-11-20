一分鐘看世界｜波音737 MAX復飛路艱難、奧巴馬回憶錄、中澳關係

今天是11月20日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：
波音737 MAX復飛路艱難
美國波音公司737 MAX客機正式獲美國聯邦航空總署批准復飛，結束長達20個月禁飛期。此舉意味波音只要完成所有改修工程和機師訓練，737 MAX將可再次投入服務，然而這不代表故事結束，距離全面投入服務之路仍然遙遠……（點擊了解更多）
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奧巴馬回憶錄談中國
美國前總統奧巴馬（Barack Obama）回憶錄《應許之地》正式出版，書內多個篇章都受到關注，包括他談到任內首次訪問中國的情形，憶述北京的嚴密監控，他又提到在白宮時壓力大，曾經日抽10支煙，又講及自己當年做總統時兼任女兒小學籃球教練，卻遭家長投訴逼退。他被問到會否回朝效力拜登時，則借老婆「過橋」幽默回應……（點擊了解更多）
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中澳緊張關係
中國駐澳洲大使館將列有中澳關係14項爭端的文件發給澳媒，澳洲總理莫里森回應稱，澳洲不會改變自身政策，五眼聯盟又發表聯合聲明談香港政府取消4名民主派議員資格事件，批評中國違反《中英聯合聲明》。中澳關係緊張，有分析則認為美國總統選舉拜登勝選，有利重修中澳關係……（點擊了解更多）
圖為2020年11月17日，日本首相菅義偉在首相官邸與澳洲總理莫里森舉行會談，日澳領袖簽署防衛協定，反對加劇南海緊張局勢（Reuters）
APEC峰會
亞太經濟合作組織（APEC）第27次領導人非正式會議11月20日以視像形式舉行，多國領導人將現身，包括中國國家主席習近平、美國總統特朗普等。這次會議將重點關注亞太地區應對疫情和經濟復蘇，並將啟動2020年後合作願景……（點擊了解更多）
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