【多圖】解放軍公開殲-20最新畫面　機身神秘黑框引猜測

12月4日，解放軍南部戰區微信公眾號發布軍旅主題曲《沙場有約》視頻畫面，其中出現諸多殲-20畫面。

殲-20戰機備受外界關注（點擊大圖瀏覽）：

殲-20戰機是中國自主研製的全天候、中遠程、重型超音速隱身戰鬥機，具有優異的制空作戰能力和良好的對地對海精確打擊能力。自殲-20服役以來，有關這型戰機的每一個動作都會引起輿論的關注。

此前，中國空軍招飛宣傳片還顯示了殲-20的最新塗裝。10月27日，殲-20戰機雙機編隊拋灑干擾彈畫面首次公開。

除上述官方公布的殲-20畫面外，近日網傳一架黃皮殲-20的試飛照，引發外界對其將裝備航空機炮的猜測。這張照片顯示，殲-20左側鴨翼根部出現一處長方形黑框區域，被指是借鑑美軍F-22、F-35戰機，為裝備機炮所設的機炮口。

分析指，殲-20為了滿足隱身要求，機炮射擊孔需要進行遮擋，所以該艙門只有發射機炮時才會打開。而這種設計是許多隱身戰機都會採用的設計，F-22就在右側進氣道上方安裝了機炮，F-35A則在左側進氣道上方安裝了機炮。

殲-20戰機更多畫面曝光（點擊大圖瀏覽）：

不過，殲-20這個位置需要安裝鴨翼的機械傳動裝置，留給機炮的空間比較有限，所以殲-20可能需要在進氣道上方設計一個繭包，用來安裝整個機炮。

此外，這架黃皮殲-20被認為搭載的是中國國產發動機渦扇-10（FWS-10）。照片顯示，這架殲-20的編號是2022，而2021號和2022號殲-20黃皮原型機是測試渦扇-10的主要力量。

外界分析指，中國國產發動機的搭載，不僅將使殲-20性能獲得較大提升，還讓殲-20進一步實現量產目標。