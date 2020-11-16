深圳首招港澳居民做公務員　一文睇清要求　年薪可達20萬人民幣

深圳市上周五（13日）發布招錄公務員公告，並向港澳增設5個職位招募，包含社會保險基金局、福田區福保街道辦事處、羅湖區城市更新和土地整備局、深圳市地方金融監督管理局及深圳市南山區蛇口街道辦事處的職位，職位要求均為應屆畢業生，部分要求碩士及以上學位方可以報考。 據悉，具有中華人民共和國國籍的18至35歲港澳居民可以報考，且需持有國家認證的大學本科以上學歷，並要求擁護中華人民共和國憲法，擁護中國共產黨領導的社會主義制度。 內地公務員收入並非公開資訊，不過香港01記者以考生身份向內地公務員考試培訓機構查詢，得知較好的職位稅後收入大約有20萬人民幣（約23萬港元）。有資深人力資源顧問就認為薪酬不夠吸引，不過亦有資深人力資源顧問就認為今年香港就業市場不景氣，11月中仍未搵到工的應屆畢業生或許會去報考。

深圳市首次定向向港澳招聘5名公務員。（資料圖片）

根據深圳市人力資源局公布的公務員職務表，是次共招募1069名公務員，當中有5個職位定向向港澳地區招聘，包含社會保險基金局、福田區福保街道辦事處、羅湖區城市更新和土地整備局、深圳市地方金融監督管理局及深圳市南山區蛇口街道辦事處的職位，職位名稱包括醫療監管、行政綜合、城市規劃、金融發展與監督及涉外管理。

深圳市向港澳招聘5公務員職位。（深圳市人力資源保障局公告截圖）

5職位均要求為應屆畢業生 要求18-35歲

查閱資料，5個定向職位均要求為應屆畢業生，辦公地點集中在福田、羅湖、南山等市中心地區，其中福田區福保街道辦距離香港較近。另外，對5個職位的身份要求包括，具有中國人民共和國國籍的港澳居民，且需要擁護中華人民共和國憲法，擁護中國共產黨領導和社會主義制度；需要18至35歲，且具有國家承認的大學本科以上學歷，若持有國外或境外學歷、學位，則需要在規定時間內完成教育部認證；報名者可以使用回鄉證或港澳居民居住證報考。

根據資料，5個職位均需要參與《行政職業能力測驗》（II類），及《思維能力測驗》，而羅湖區城市更新和土地整備局的城市規劃崗位則還需要參與《城市規劃建設管理素質測試》，深圳市地方金融監督管理局的金融發展與監督職位則另需要參與《金融專業素質策測試》。根據官方資料，《行政能力測驗》涉及到數量關係、語言表達、判斷推理、資料分析等，另外還有公共知識部分，將涉及到時事嘗試、馬克思主義及其在當代中國發展、深圳市情、廉政建設等知識。

報名從今日開始，11月22日下午4時截止，考試費用為45元人民幣（約54元港幣），筆試時間為12月12日至13日，考試地點為深圳。若成功通過筆試，則將在1月進行面試。

需要14天連續申報粵康碼 有可能需要隔離考試

另外，由於疫情未結束，公告要求報考者需要在考試前14天連續申報粵康碼，做好健康監測，持粵康碼經體溫檢測正常後才可以參加筆試，情況特殊者需要提供7日內核酸測試證明，部分情況還要根據情況進行隔離考試。

較好的職位或年入20萬人民幣

由於內地公務員工資並不公開，未能查閱職位具體薪資。香港01記者亦以考生身份向內地公務員培訓機構查詢，了解到5個職位中較好的職位年收入（稅後）約有20萬人民幣（約23萬港幣），即月收入近2萬元港幣。

不過，根據內地公務員考試資訊網站「中公」2019年的資料，深圳公務員工資由7000元至1.5萬元（約8250港元至17680港元）不等，另外還有2400元至4600元住房補貼（約2828港元至5422港元不等），另外還有數千元的車費補貼。

合眾人事顧問有限公司總經理蘇偉忠表示過往都有不少香港年輕人上內地工作，不過多數供職香港於內地的分公司，或者一些貿易、商業公司等。是次深圳首次向港澳招聘公務員，是否具有吸引力呢？

他說主要看具體的薪資待遇是否具有吸引力，尤其有大學甚至碩士學位的應屆畢業生，他們的選擇較多，留在香港本地發展也能有不錯的待遇，若真如網上所傳言的7000至1.5萬元月薪，或許未必能夠吸引到這些人士。

安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍。（資料圖片）

報考或屬政治決定 累積人脈資源或受香港商界青睞

資深人力資源顧問周綺萍就表示，如今已經是11月中，加上香港就業市場不景氣，還未有找到工作的畢業生或者很心急，會考慮報考職位。不過她說，受政治氣氛影響，很多年輕人現在對加入香港政府都未必有興趣，去內地做公務員則更加是一個政治決定，認為或者一早赴內地讀大學的港生參考機會較大，「可能本身就不抗拒內地，加上幾年的學習又對內地有更多的了解，報考也是很自然的事情。」

不過，內地公務員是否是一個可以「做住先」的工作呢？周則表示，若累積到一定政府資源和人脈，香港商界或許會考慮聘用，並派駐內地分公司就職。若是想回香港再尋職位，機會就相對較低，「兩地政府的運作模式都唔同，啲經驗未必有用。」