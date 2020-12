內地網媒虎嗅停更　疑因撰文就反壟斷「唱反調」

12月18日,內地商業媒體平台虎嗅網宣布,自次日凌晨起停止更新一個月,以「積極營造清朗空間」。 虎嗅網突然關閉引發諸多猜測。有分析稱,可能與之前該網站刊文討論反壟斷問題有關。

根據公吿,虎嗅網站和APP自12月18日23時59分起停止更新1個月,進入維護狀態,「將積極營造清朗空間,努力為用戶提供更好的服務」。

虎嗅網公告。(網站截圖)

今年11月10日,國家市場監管總局公布《平台經濟領域的反壟斷指南(徵求意見稿)》。12月14日,市場監管總局對阿里收購銀泰、閲文收購新麗傳媒、豐巢收購中郵智遞科技等三起未依法申報違法實施經營者集中案進行了調查,並對三家公司分別處以50萬元的行政處罰。

12月17日,虎嗅網就此事發表了一篇題為《反壟斷的同時,要警惕「無壟斷可反」》的文章,但隨後就被全網刪除。

文章稱,如果把中國互聯網巨頭的投資熱情打下去,中國創業生態將徹底改變。文章指,反壟斷也應注意「不能妄自菲薄、自廢武功」,應注意到國際競爭,中國需要更多有實力的網絡公司加入,「中國企業征戰全球不能只靠華為一家,還要有騰訊、阿里、字節跳動、百度、小米、比亞迪......」

虎嗅網關閉後,有觀察人士認為,這可能與上述文章有關。另外,12月18日,虎嗅網發表一篇《阿里會死於什麼?》文章,同樣被刪除。

資料顯示,虎嗅網是中國一家商業資訊媒體平台,曾在2014年獲阿里巴巴旗下資本公司投資2,484萬元人民幣。虎嗅名字來自英國詩人齊格弗里德·沙遜(Siegfried Loraine Sassoon)的詩句:「心有猛虎,細嗅薔薇(In me the tiger sniffs the rose)」。