趕拜登就職前簽署投資協定　學者：中歐有共同戰略需要

歐盟和中國投資協定估計即將達成。新加坡《聯合早報》12月29日引述學者指出，中歐想於美國候任總統拜登（Joe Biden）就職前達成投資協議，有着共同的戰略需要和默契。

報道引述中國人民大學歐盟「讓-莫內」講席教授、歐盟研究中心主任王義桅稱，中國和歐盟對拜登政府的期望都不高，中歐投資協議的最新進展也從側面顯示，歐盟不太信任拜登政府。所以在拜登就職之前能達成協議，是中歐之間某種程度的戰略需要和默契。

《聯合早報》提到，談了整整七年的中歐投資協議顯然不只是中國和歐盟之間的事，而是中國、美國、歐盟之間的一道三角習題。

報道提到，談判期間，中國在市場准入、國企補貼等方面都顯著讓步，但在備受關注的中國電信企業華為5G技術遭排斥的問題，卻沒能取得進展。分析人士認為，中國仍舊着力推動中歐投資協議，反映中國對美國的長遠戰略考量。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江指出，中國目前應該很清楚美國對中國的對抗、競爭和打壓，不會因為拜登政府上台，而出現根本的改變。因此，中國與歐盟國家達成協議，一定程度有助於給中國創造更好的國際環境，有利於中國對抗美國在經貿和高科技等領域的打壓。

此外，過去這幾年，美歐明顯在知識產權保護、環境、勞動標準一系列問題，立場較為一致針對中國。但中歐投資協議將有利於分化美歐的共同立場，減少中國面對的國際壓力。

在李明江看來，中歐投資協議一定程度滿足歐盟對中國的經貿要求，由此產生兩種效果：第一、減少歐盟全力支持美國的動力；第二、加深歐盟各國與中國的經濟關係，甚至使歐盟在經濟對中國產生一定程度的依賴，長期下來，便能減少美國和歐盟聯手對付中國的可能。