中歐投資協定｜習近平與歐盟領袖完成談判

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、德國總理默克爾（Angela Merkel）及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）於香港時間12月30日晚上8時與中國國家主席習近平為中歐投資協定舉行視像會議。新華社30日晚上9時08分報道，雙方領導人共同宣布如期完成談判。

路透社30日引述中國官媒指，習近平稱，中歐投資協定顯示中國對開放的決心及信心。他說中國及歐盟應該加強對話、增加互信、深化合作及恰當地處理分歧，雙方也要協調行動，以對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、促進經濟復甦及加速綠色發展。

《中歐投資協定》簡稱中歐CAI，英文為EU–China Comprehensive Agreement on Investment。根據中國政府網站介紹，這一協定的內容包括准入前國民待遇、負面清單管理、國營企業競爭中立和高端服務業開放等。歐盟委員會網站指，歐盟尋求通過開放中國市場和消除歧視性法律，為歐洲企業創造新的投資機會，並在中國境內享有公平的競爭條件。

雙方就中歐投資協定舉行的談判工作已持續逾7年。中歐雙方在市場准入、歐洲投資保護機制和可持續發展方面均有分歧。《衛報》29日報道，中國與歐盟似乎已解決他們在保障中國勞工權益上的分歧，並準備於30日簽署協定。