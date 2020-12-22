中國市場監管總局與商務部舉行指導會　就社區團購提「九不得」

抗疫期間中國掀起「社區團購」商機，不少科網企業紛紛瞄準這門生意，以低價吸引用戶下單。不過官媒《人民日報》發文批評，指互聯網巨頭擁有財力、資源和技術，理應在科技創新上有更多作為，而不是「只惦記着幾捆白菜、幾斤水果的流量」。

今日（22日），中國市場監管總局與商務部，召開規範社區團購秩序行政指導會，要求互聯網平台企業嚴格遵守「九不得」。據報，與會的互聯網企業，包括阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、京東（9618）、美團（3690）、拼多多以及滴滴等。

「九不得」包括：

一、不得通過低價傾銷、價格串通、哄抬價格、價格欺詐等方式濫用自主定價權。

二、不得違法達成、實施固定價格、限制商品生產或銷售數量、分割市場等任何形式的壟斷協議。

三、不得實施沒有正當理由的掠奪性定價、拒絕交易、搭售等濫用市場支配地位行為。

四、不得違法實施經營者集中，排除、限制競爭。

五、不得實施商業混淆、虛假宣傳、商業詆譭等不正當競爭行為，危害公平競爭市場環境。

六、不得利用數據優勢「殺熟」，損害消費者合法權益。

七、不得利用技術手段損害競爭秩序，妨礙其他市場主體正常經營。

八、不得非法收集、使用消費者個人信息，給消費者帶來安全隱患。

九、不得銷售假冒偽劣商品，危害安全放心的消費環境

早前《人民日報》評論指出，各大互聯網巨頭企業利用海量數據、先進算法和雄厚資本，研究如何拿下社區的生鮮團購，賣菜幾乎成了互聯網的又一個風口。但互聯網累積的數據和算法，除了流量變現，還有另一種打開方式，即促進科技創新。

評論又提到，美國接連在晶片上制裁中國科技企業，攻克鍵技術領域的「卡脖子」難題，成為舉國上下的關切。而互聯網巨頭擁有雄厚的財力、大量的數據資源、領先的數字技術，「人們期待巨頭們不僅能在商業模式上進行創新，更能承擔起推進科技創新的責任。這不僅是為企業展儲蓄技術，也是企業的社會責任之所在。」

評論認同互聯網企業有生存的壓力，需要獲得投資回報，但強調科技創新要把投資的存續期延長，不癡迷於急功近利、不熱衷於短期變現，能夠在長周期視野下贏得技術變革帶來的更大收益。