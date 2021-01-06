美台將舉行政治軍事對話　外交部：中國將做出必要的反應

美國國務院2021年1月5日宣布，美台將於1月6日（北京時間7日）通過視訊形式進行「政治軍事對話」。 對此，中國外交部發言人華春瑩表示強烈譴責，又稱中方將根據形勢的發展做出必要的反應。 國台辦發言人朱鳳蓮則表示，美國應停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號。

外交部發言人華春瑩在6日例行記者會表示，美方這麼做將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，中方對此堅決反對並予以強烈的譴責。

華春瑩稱，台灣問題事關中國的主權和領土完整，涉及中國核心利益，是中美關係中最重要最敏感的問題。中方敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止與台灣進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，以免進一步損害台海穩定和中美關係。中方將根據形勢的發展做出必要的反應，堅決地捍衛國家的主權安全利益。

另一方面，國台辦發言人朱鳳蓮6日表示，中國一貫堅決反對台美之間進行任何形式的官方往來和軍事聯系。她說，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號；民進黨當局「倚美謀獨」、甘當棋子只會給島內帶來深重災難。

據悉，美台「政治軍事對話」預計聚焦在區域情勢、台美軍事合作與軍售等議題。美國國務院政治軍事事務助理國務卿庫珀（Clarke Cooper）將出席對話，台灣方面則將有外交部和國防部官員參與。