中紀委披露女官員「贓款屋」細節　盤點中國貪官藏錢絕招

中共反貪反腐力度不斷加大，但不少貪官仍不惜想出各種「奇招」藏匿贓款頂風作案。繼賴小民「現金牆」事件後，再有女官員被揭發專門買房用於藏匿贓款。

《北京日報》旗下微信公眾號「長安街知事」1月8日消息指，中紀委披露了青海銀行原行長、正廳級女官員王麗聚錢斂財內幕，此前她曾因涉嫌5宗罪被公訴。

據悉，王麗受賄單筆高達二三百萬，她專門買了一套房子用於藏匿贓款。屋內藏有金條、麝香特產、天價紀念鈔等，整個櫃子都是愛馬仕絲巾。

王麗的「贓款房」中查出大量金條、奢侈品（點擊瀏覽大圖）：

早前被中共反腐系統查出的「中國首貪」賴小民被判處死刑，賴小民藏匿贓款的房屋曝光，裏面有多個保險櫃，存放的現金達2億多元人民幣。

央視此前披露賴小民的「現金牆」（點擊瀏覽大圖）：

中共加強反腐高壓之下，中國貪官們為了藏匿現金可以說是「煞費苦心」。牆壁夾層、地板下、樹底、女廁所、特製煤氣罐、糞坑等都曾被作為藏匿地。

山東省蒙陰縣原副縣長袁鋒劍，曾將558萬公款分100多次存入37家銀行，將存摺賬本等放入茶葉罐，埋在花池中。

天津塘沽區原副區長姚建華家中藏有大量的金飾品、人民幣、美元和存單，總價值30萬多元，紗門、廢舊紙盒的夾層及用水泥封閉的煙道都是藏錢處，就連魚的肚子裏都是。

江蘇省建設廳原廳長徐其耀把錢經包裹後藏在樹洞內、灰堆內、稻田裏、屋頂的瓦下，有的甚至藏在糞坑裏。

淮海工學院後勤服務總公司原總經理張晉陸受賄39萬元，把存摺放在自己辦公室對面女廁所的排氣扇中。