河北疫情反彈未見止息　李克強主持國務院會議要求遏制疫情擴散

內地多地出現散發新冠肺炎病例甚至有局部聚集性疫情，尤其河北省連日來確診病例持續增加。 國務院總理李克強在周五（8日）主持召開國務院常務會議，其中就有提到要堅決遏制疫情擴散。

河北石家莊市爆發新一波疫情。（視覺中國）

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會議強調，要繼續按照中共中央、國務院部署抓好防控工作。國務院聯防聯控機制要加強對地方和相關方面的指導協調，堅持「四早」，加強監測預警、病毒檢測、隔離管控、醫療救治、流調溯源等應急處置工作，實事求是、公開透明發布訊息，堅決遏制疫情擴散。

此外，會議亦有提到此前多地限電的問題，要求著力做好能源保供，群眾安全溫暖過冬優先。堅持宜煤則煤、宜電則電、宜氣則氣，持續做好群眾取暖特別是北方地區取暖用能保障。會議提出四點要求，一要組織氣田安全滿負荷生產，發揮儲氣設施保供作用，保障有條件地區供暖用氣；二要督促煤炭重點企業在確保安全前提下挖潛增產，多措並舉保持煤炭供需平衡；三要安排好多種電源開機應對高峰電力需求，加強對重點地區外送電支持；四要壓實各方保供責任，按合同保障煤電氣供應。

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會議強調，群眾冷暖無小事。務必保障民生用氣用電用煤，決不允許發生人為斷供情況，加強督查檢查，發現問題及時有效處理，確保群眾安全溫暖過冬。

（綜合報道）