中科院預測中國今年GDP增速達8.5%　四個季度呈前高後低走勢

中國科學院預測科學研究中心周五（8日）表示， 2021年中國經濟將快速回升，預計GDP增速為8.5%左右。 全年經濟走勢將呈現前高後低趨勢，預計第一季度增速為16.3%左右，第二、第三季度分別為7.3%和6.3%左右，第四季度放緩至5.9%左右。另外，第一產業增加值增速為3.2%，第二產業增速9.5%，第三產業增速8.4%。

進出口方面，在全球疫情得到一定控制、世界經濟緩慢復蘇、中國經濟穩定增長的情景下，預計今年進出口總額約為4.9萬億美元，按年增長約5.7%；其中，出口總額約為2.7萬億美元，按年增長約6.2%，進口總額約為2.2萬億美元，按年增長約4.9%；貿易順差約為5766億美元。預計中國服務貿易格局將持續優化，逆差約為1.3萬億人民幣。

中科院預測中國今年GDP增速達8.5%。（新華社）

在工業方面，預測認為今年中國規模以上工業增加值按年增長9.3%至9.9%，呈現穩步復蘇態勢。在物價方面，數據預計今年物價將溫和上漲，綜合消費物價指數CPI全年約上漲1.1%；PPI和PPIRM（工業生產者購進價格指數）全年分別上漲1.7%和2.6%，但也存在價格上漲幅度超預期的風險。

（澎湃新聞）