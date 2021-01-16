新冠肺炎｜蓬佩奧：武漢病毒研究所前年秋天已有職員染疫

美國總統特朗普（Donald Trump）任期只剩下數天，其政府仍不斷針對中國出招。在世衛國際調查團抵達中國武漢調查新冠病毒起源之際，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當地時間1月15日表示，在2019年秋天，武漢病毒研究所的研究人員就出現感染新冠病毒的症狀，他敦促世衛在病毒源頭問題繼續向中方施壓。

武漢病毒研究所建於1956年，是從事病毒學基礎研究及相關技術創新的綜合性研究機構。同時擁有P4生物實驗室。（資料圖片）

美國國務院及蓬佩奧同日發表聲明，提出3項指控，指美國政府有理由相信，早於首宗確診病患出現前，武漢病毒研究所的數名研究人員在2019年秋天就已出現病徵，其症狀與新冠病毒及一般季節性流感一致。

蓬佩奧聲稱，武漢病毒研究所自2016年開始，已對一種來自蝙蝠的冠狀病毒(RaTG13)進行研究，這種病毒與新冠病毒的相似度達96.2%。他更指控武漢病毒研究所雖然自稱是民間機構，但華府認定研究所與中國軍方有秘密合作項目，包括進行動物實驗等機密研究。

上述聲明未提供相關資料和證據支持說法。實際上，早在蓬佩奧發表聲明前，英國《每日郵報》（Daily Mail）1月12日已報道，英國外交部與國安消息人士證實，已預期特朗普政府下台前會發表「新冠病毒來自中國實驗室」的說法，同時也提前加以駁斥，稱英美情報圈都支持「所有可信科學證據都未指向（新冠病毒）從實驗室外洩」的觀點。

疫情爆發以來，武漢病毒研究所一直被置於輿論風暴中心。特朗普去年也宣稱，看過新冠肺炎病毒來自武漢研究所的證據，但他拒絕透露細節。

武漢病毒所及中國外交部也多次否認美方的指控。中科院武漢病毒所研究員石正麗去年7月接受《科學》雜誌訪問時稱，她在疫情前從未接觸或研究過新冠病毒，亦不知該病毒存在。她強調實驗室未發生病原體洩漏或人員感染事故，員工和學生都是「零感染」。

中國外交部發言人趙立堅亦回應稱，中方科學家已多次接受媒體採訪，重申沒有任何證據支持新冠病毒來自武漢病毒研究所實驗室的說法，這是非常清楚的事實。

世衛溯源專家組1月14日已抵達武漢，會在為期兩周的隔離之後再開始調查行動。這次訪問中國的專家組由15名病毒專家和動物學家組成，他們分別來自美國、澳洲、德國、日本、英國、俄羅斯、荷蘭、卡塔爾和越南等國家。