鄭爽代孕風波｜上海法院披露鄭爽張恆案情　張恆欠債2000萬元不還

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-01-19 18:53

內地一線女星鄭爽日前被踢爆與前男友張恆在美國找代母秘密生子，網上流傳的錄音更聽到鄭爽一家在代母懷孕後打算棄養。 鄭爽的回應被認為是默認傳聞，她同時批評是被「別有用心的一步一步曝光」。事實上，鄭爽與張恆至今已經勢成水火，鄭爽甚至已聘請律師起訴張恆欠債不還。 及至周二（19日）下午，上海第二中級人民法院發布消息，該院當天二審審理鄭爽訴張恆的民間借貸糾紛案，案情披露，張恆向鄭爽借貸2000萬元後不還錢。

鄭爽同張恒已在2019年底分手。（影片截圖）

據上海第二中級人民法院通報的消息，下級法院在一審時受理原告鄭爽起訴被告張恆民間借貸糾紛一案，原告請求判令被告歸還借款2000萬元並支付相應的逾期利息。下級法院在2020年11月9日判決支持原告鄭爽的全部訴訟請求。一審判決後，被告張恆不服，向上海第二中級人民法院提起上訴，請求駁回鄭爽的全部訴訟請求或發回重審。

上海第二中級人民法院指出，雙方的委托訴訟代理人當天有到庭參加二審審理，上訴人張恆提供了新證據，雙方當事人圍繞案件爭議焦點予以了充分的舉證、質證。上海第二中級人民法院表示，將會依法妥善處理本案。

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值得一提是，張恆早在1月18日就在網上發文闢謠否認詐騙、借高利貸、逃避債款、攜款潛逃至美國等傳言，並解釋滯留美國是為了「保護兩個年幼無辜的小生命」。文章並有配上與兩名孩子的合照。不過，文章中提到的兩個孩子引發熱烈討論，隨後坊間就有傳聞流出，稱鄭爽與張恆在2019年就已領證結婚，鄭爽因不想生孩子，就向張恆提議找代母。

（綜合報道）