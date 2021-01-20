鄭爽代孕風波｜全國婦聯轉發官媒文章：代孕是女性「拿命換錢」

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-01-20 18:30

29歲內地女星鄭爽日前被爆與前男友張恒在美國找代母秘密生子，網上流傳的錄音更聽到，鄭爽一家原本打算棄養一對子女，鄭爽本人更疑似親口說出：「打（胎）也打不掉，我都快煩死了」。事件引爆內地輿論，官媒也陸續發文提醒，中國明令禁止代孕。 全國婦聯周三（20日）也在微博轉發官媒《光明日報》文章，文中稱，代孕是無數女性「拿命換錢」。全國婦聯工作人員向內媒表示，轉發上述文章表達了婦聯的明確態度，對於文中的態度婦聯也很認可。

上述文章還提到，之所以當下社會反對代孕，是因為很大一部分群體明確認識到，代孕不僅違背人類倫理道德，還會對代孕女性產生嚴重人身傷害。這樣一種變相將人體出租的行為，將會衍生很多難以想象的社會問題。那些代孕合法國家已產生的社會問題可作觀照。

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文章指出，另一方面，由於很多群體選擇代孕是為了擁有一個能夠符合自身喜好的孩童，因此「買方」的選擇需求，除了會讓代孕女性承擔嬰兒性別所導致的強制流產風險，還將導致不符合「買方」要求的嬰兒得不到其應有的平等權益。試想，無論是在合法代孕的部分國家，還是選擇國內代孕黑產業鏈，「買方」顯然不會要一個不健康的嬰兒，那這些嬰兒「何去何從」，不敢想象。

此前周一（18日），全國婦聯機關報《中國婦女報》在官方微博發文稱，非法代孕會帶來諸多嚴重的法律、倫理和社會問題，擾亂社會倫理秩序。20日上午，《中國婦女報》微博再度發文稱，鄭爽事件並非簡單的娛樂新聞，而涉及法律、倫理等問題。文章稱，作為中國公民，因為代孕在中國被禁止，就鑽法律空子跑到國外去做，絕不是遵紀守法的樣式。

鄭爽同張恒已在2019年底分手。（影片截圖）

文章續指，事件還關乎嚴重的社會和道德問題。代孕不是簡單的商品交易，背後還有代孕母親的身心健康、缺陷嬰兒的去向、父母反悔拒收嬰兒、親子認定的混亂、監護權利的糾紛等等一系列生命尊嚴和倫理道德問題。如果讓生育變成對女性的壓榨和物化，那麼生命將會變成冰冷的交易。

文章最後指出，「『打都打不掉』、『棄養』、『送人』⋯⋯這些話豈能隨便說！身為成年人卻缺乏基本的責任感，身為父母卻缺乏對生命的敬畏，身為公民卻缺乏基本的道德感。而有的說法如果這樣做了，則又涉及另外的法律問題了。疫情不是遮羞布，更不是避重就輕模糊焦點的幌子。扛着遵紀守法的大旗，卻打着法律的擦邊球，傷害着兩個無辜的孩子。實在是荒唐又瘋狂。」

（綜合報道）