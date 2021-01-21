鄭爽代孕風波｜網傳退出娛樂圈錄音　主演戲劇上映無期恐遭索償

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-01-21 15:40

內地女星鄭爽日前被踢爆早年同男友張恆在美國找代母，事後卻棄養孩子，引發廣泛關注。 不僅內地多間官媒先後發文批評，甚至廣電總局周三（20日）晚上亦表態，強調代孕及棄養的行為「德不優法不容」，點名封殺鄭爽，表明「不會為醜聞劣跡者提供發聲露臉的機會和平台」。

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鄭爽的星途似乎已走到盡頭，網上就流傳一段疑似鄭爽宣布退出娛樂圈的錄音。從錄音中可以聽到，鄭爽對於事態發展至今感到相當痛苦，「很多時候讓大家挺尷尬的，我不是故意的，可能我真的沒什麼演技，真的只是幸運吧。」

疑似錄音曝光。（微博）

鄭爽又稱，「今天我真的不希望聽到別人和我說加油，我覺得自己真的挺普通的，一些成功的影視作品讓我被大家認識，感謝這麼多和我合作過的影視劇小伙伴兒們。」

另一方面，由於鄭爽被「官宣」封殺，其主演的戲劇恐怕無法上映。有娛樂博主透露，其中一部電影的片方決定提出起訴索償，「因為當初雙方簽合同時，寫明了『如果因為演員問題項目不能上，該演員需要賠錢』。而這部劇很明顯因為鄭爽不能開播了，她自然是需要賠錢的一方」。

該名娛樂博主更稱，「跟一個鄭爽待播劇的製片人吃飯，他愁死了，說如果片子能播，他願意承認那倆孩子是他跟張恆生的」。

事實上，自事件曝光後，與鄭爽相關的事物都一一下架或叫停，包括前身是「中國演藝名人公眾形像滿意度調查」的華鼎獎組委會決定，撤銷鄭爽「第19屆華鼎獎中國近現代題材電視劇最佳女演員」，以及「第13屆華鼎獎全國觀眾最喜愛十佳電視明星」榮譽稱號，收回註銷其獎勵證書、獎盃。

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此外，在繼Prada等品牌發布公告終止與鄭爽的合作後，Aussie澳絲品牌亦發公告申明與鄭爽的代言合約已到期，目前無任何合作關係。

（綜合報道）