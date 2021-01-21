鄭爽代孕風波｜紐時：醜聞揭無可否認事實　中國富人海外代孕成風

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-21 18:30

內地女星鄭爽日前被揭早年與前男友張恆在美國代孕，事後卻棄養孩子，引發廣泛關注。除了被網民圍剿，內地多間官媒更相繼不點名發聲批評。 事件亦引起外媒關注，其中紐約時報（The New York Times）提到，鄭爽的醜聞暴露了一個不可否認的事實，代孕已經成為有意願、有能力的中國人，去國外尋找代孕媽媽的選擇。

報道引述上海正策律師事務所民商事法律爭議方面的執業律師虞元堅表示，中國限制醫療機構提供代孕服務，但並不限制人使用代孕服務。上海德美律師事務所合伙人馬寧透露，曾與客戶審查海外代孕機構簽的合約，當中大部分尋找代孕媽媽的人是失去孩子或有生育問題的夫婦。

報道指，中國不斷下降的出生率促使一些女權活動人士、學者等人，質疑中國對代孕和卵子冷凍等生殖技術的限制。隨着社會規範的變化、「一孩政策」放寬，以及不孕不育現象增多，代孕愈來愈受歡迎，除了夫婦，富裕的單身女性、同性戀伴侶等都會前往海外尋求生育幫助。

鄭爽同張恆由拍拖至分手風波不斷 一文睇清醜聞時間線

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女權活動人士、北京一家維護女性權利的非營利組織的聯合創始人馮媛指出，女性常因與伴侶共同作出生育決定而備受指責，導致政府更嚴格地限制女性使用生育服務。她續稱，雖然爭論的主要話題是代孕，但鄭爽似乎是唯一的攻擊目標，對於張恆並無受到批評表示失望。

英國傳媒BBC報道，鄭爽被爆代孕後，「＃你支持代孕合法化嗎＃」（#DoYouSupportSurrogacy）標籤在微博上開始流行，許多人稱其為道德上不道德，並僅對有能力在海外僱用代孕媽媽的富人開放。

（紐約時報／BBC）