鄭爽遭代孕機構批「最差客戶」拖尾數　自傳提母女育兒交流料下架

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-01-22 11:01

內地女星鄭爽與張恒代孕棄養事件持續發酵，自稱是鄭爽等人委託的代孕機構、在美國註冊的「西海岸生殖中心」創始人梁波近日接受內媒採訪時透露，鄭爽是他們服務過的人品最差的客戶，直到現在還拖欠他們6.8萬美元（約52.7萬港元）的服務費。 另一方面，新星出版社近日發出下架函，請各書店、經銷商於1月31日前，完成鄭爽首部自傳隨筆集《鄭爽的書》的下架工作。

《法制日報》旗下雜誌《法人》周四（21日）引述梁波稱，鄭爽是他們機構服務過的人品最差的客戶，沒有之一。鄭爽與張恒是在2018年秋天與西海岸簽約，選擇的套餐是16.8萬美元（約130萬港元），即不對孩子進行性別選擇的「生男生女都一樣」套餐。現在服務過程早已結束，涉事兩個孩子已1歲多，亦非常健康，但鄭爽二人卻只付了他們10萬美元（約77.5萬港元），剩下6.8萬美元的尾款卻一直拖着。

網傳張恒和代孕出生的兩個孩子。（微博@娛理娛氣）

梁波進一步稱，鄭爽有找過他們，並提出兩點，第一是將會補齊尾款，第二是每月給他們機構3萬元人民幣，至於孩子她不認，也不想要，更不要他們回中國，而是要求由他做監護人。梁波以天方夜譚來形容，「我來監護，監護到什麼時候，監護到他們上大學麼？」

梁波更表示，根據美國加州的法律，兩個孩子有爹沒娘，因鄭爽不願提供自己的身份證明，證明自己是孩子的母親。而孩子身份不明，屬於「黑戶」，會被當作偷渡者來對待，當地政府不會允許他們離境。

至於代孕過程，梁波透露鄭爽和張恒一開始得知授精成功非常高興，還給工作人員發紅包，自己現在還有截圖為證。但孩子五六個月大時，他們似乎就忘了該事，幾乎從不打聽孩子的情況。到孩子七個月大的時候，鄭爽更想終止妊娠，但梁波明確吿訴鄭爽，孩子不可能打掉，因加州法律規定超過五個月的就不能墮胎。他強調，美國法律不允許孩子登記在代孕機構負責人名下，「我們是代孕機構，不是福利院」。

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另一邊廂，新星出版社發出《鄭爽的書》下架函，請各書店、經銷商月底完成該書下架工作。據內媒報道，該本自傳隨筆集的上市資訊與裝幀細節由鄭爽於2017年8月10日公開，由於出版計劃形成沒多久便進組拍劇，鄭爽常常只能在深夜寫稿。

該書獲得鄭爽母校北京電影學院表演系師生，好友謝楠、馬天宇、俞灝明等人，甚至鄭爽父母的助力。其中一篇提到鄭爽母親對女兒的評價，指鄭爽和她自己都是性格強勢、有控制欲的人，容易發生爭執。某次，鄭爽說「媽，你欠我一個道歉」，令其母十分氣憤，談話不歡而散。

之後，鄭爽在電腦下載了有關性格培養及孩子教育的書讓其母看，後者讀過後進行了反思，認為中國式家長是嚴重的社會現象，自己依然不肯放手讓孩子自己去闖，令孩子無法獨當一面，甚至連犯錯的機會都沒有。

（綜合報道）