華為創始人任正非：美國仍是世界科技燈塔　不贊成片面提自主創新

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-01-23 15:50

美國近年對中國企業華為的制裁不斷深入之際，華為心聲社區周五（22日）發布公司創始人任正非去年6月的一次電郵講話。任正非提到科學上要敢於大膽突破，將鴻蒙推入競爭，但同時強調不贊成片面提自主創新，又表示美國仍然是世界的科技燈塔，「我們仍然要一切向先進的人學習」。

任正非表示，美國的制裁令華為不能實施全球化戰略，須全面靠自己打造產品，但這是華為的能力與戰略極大的不匹配，是華為最薄弱的環節，逼着要從小學生做起，而且要快速跳級到博士，但「我們既不是巧媳婦，也沒有米」。

任正非稱，時代證實華為過去的戰略是偏斜的，華為的能力不符合現實生存與發展的需求，但有信心、決心存活，堅持自強與國際合作來解決目前的困境，他並引述美軍上將馬丁．鄧普西指：「要讓打勝仗的思想成為一種信仰；沒有退路就是勝利之路。」

美國近年對中國企業華為的制裁不斷深入。（Reuters）

任正非又向員工表示不要因美國一時打壓而沮喪，放棄全球化的戰略，並提到他不贊成片面地提自主創新，因只有在非引領性、非前沿領域中才可能自力更生，而在前沿領域的引領性尖端技術上，是沒有被人驗證的領域，根本不知道努力的方向，不能沒有全球共同的努力。他又指，美國仍然是世界的科技燈塔，華為仍然要一切向先進的人學習。

任正非進一步提到，華為要敢於大膽突破，將鴻蒙推入競爭，決不停止鯤鵬和昇騰的生態發展與軟件開發。他認為AI的數據本地化可以大有作為；又指要逐漸從銷售收入導向，轉向加大利潤的考核權重，各產品線、各地區部別盲目爭奪第一，更要關注夯實生存與發展的基石，「現在我們沒有長期爭奪第一的基礎條件」。

（新浪網）