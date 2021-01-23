鄭爽代孕風波｜鄭爽父親拍片道歉　稱自己沒正確引導女兒

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-01-23 18:37

內地女星鄭爽因代孕棄養事件，近日陷入輿論旋渦並遭當局封殺。事件持續發酵之際，鄭爽父親周六（23日）透過影片親自就風波道歉，表示自己作為一個家長，沒有正確引導孩子。

早前，鄭爽前男友張恆的朋友向內媒提供了一段錄音，曝光了鄭爽與其父母和張恆父母之間就涉事兩個孩子的對話。期間，女方父親提出棄養，但遭男方父親以行為在美國犯法為由拒絕。怎料女方父親依舊強硬，稱「兩個孩子就一句話不能要」。

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鄭爽父親在影片中表示，他現在很內疚，形容外界輿論給了他們一個徹徹底底的血的教訓，並提到當初他們設計了非常好的前景，甚至重新裝修了房子，高高興興憧憬未來。直到後來聽說鄭爽的感情破裂，一家人很崩潰，所以產生了過激言論，強調當時只是想以後女兒與張恆不再往來，不是真正的不要孩子，為此他表示真心的道歉。

對於鄭爽代孕原因，他表示是因為工作的關係，「身體各方面不是很好」，惟同時承認其行為不對，認為孩子可能是一時衝動，但作為家長也有責任，不應該支持她，也希望外界不要效仿這種行為。

他進一步透露，自2019年開始，他們就通過美國的律師尋求法律援助，爭取兩個孩子的撫養權，現時立場也未變，官司也在進行中，「不管以後過得怎麼樣，都有信心有責任去照顧好這兩個孩子」。

（網易新聞）