鄭爽代孕風波｜「明星失德就是失業」　新華社：絕不能再出鏡撈金

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-01-23 10:31

內地女星鄭爽近日因代孕棄養事件陷入輿論旋渦，更遭廣電總局正式封殺，各大綜藝、代言等紛紛與其劃清界線。 包括中央政法委微信公眾號「長安劍」、中央和國家機關工作委員會旗幟雜誌社官博「紫光閣」、《央視新聞》、《光明日報》等多個官媒帳號已先後撰文狠批鄭爽。 重量級官媒集體譴責未見停息，新華社周五（22日）也發出評論，直言「明星失德就是失業」，稱絕不能為其提供出鏡撈金的舞台。

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新華社引述中國視協電視界職業道德建設委員會評論「鄭爽疑似代孕棄養」事件稱，「藝」是成就事業之本、「德」是安身立命之根。明星藝人作為公眾人物，豈能漠視生命、踐踏道德底線，視公序良俗為兒戲？

新華社又指，一直以來，在「流量至上」的不良傾向誤導下，一些人品德不修、卻能名利雙收，所謂「話題女王」「熱搜明星」大行其道，對這類現象公眾早就深惡痛絕。

新華社續稱，「學藝先學德，做戲先做人」，藝人當以高尚品德、優秀作品回報粉絲和社會。對失德藝人，必須立規矩、明底線，絕不能為其提供出鏡撈金的舞套，要樹立起「明星失德就是失業」的鮮明導向。

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據悉，廣電總局此前已於周三（20日）在其主管的雜誌《廣電時評》微信公眾號發表題為《代孕棄養者，德不優法不容》的文章，斥責鄭爽境外代孕曾欲棄養，並稱代孕棄養的行為「德不優法不容」，表示「不會為醜聞劣跡者提供發聲露臉的機會和平台」，正式宣布封殺鄭爽。