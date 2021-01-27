中國「限澳令」未解除　澳洲對華出口總額「反常」暴增21%

撰文： 施予 最後更新日期： 2021-01-27 10:53

近來，中國澳洲關係持續惡化，兩國的貿易受到波及。但據最新數據顯示，相比11月，澳洲2020年12月對華出口總額增加21％，而得力於金屬礦石出口暢旺，澳洲創下史上第四大對外貿易順差紀錄。 綜合媒體1月27日報道，據澳洲統計局1月25日公布最新數據顯示，2020年12月澳洲總對外貿易順差高達90億澳元，包含對華貿易順差更是高達52億澳元。雖然澳洲從中國進口貨物減少6.41億澳元，而澳洲出口至中國貨物卻反而增加23億澳元。

澳洲統計局國際統計主管赫特（Katie Hutt）表示：「2020年12月的金屬礦物與穀物出口非常厲害，更創下第四高紀錄。」

中澳關係緊張，英媒2020年11月5日報道稱，澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）抱怨已有數月聯繫不到中國官員，無法討論澳洲貨品進口中國的議題。（Getty）

澳洲金屬礦物2020年12月出口額共增加28億澳元，鐵礦石佔比例達92％，共增加22億澳元出口額。另外，穀物出口額增加主要是因為小麥，根據數據顯示，小麥出口額共增加6.04億澳元，即使中國與澳洲已經斷絕大麥貿易，不過澳洲出口額度仍增加1.82億澳元。

聯合新聞網報道稱，澳洲最大谷物出口商CBH Grain先前遭到中國指控，在輸華大麥中竟發現有害生物，隨後停止進口CBH Grain的大麥。

不過，近日CBH Grain稱已在墨西哥成功開闢市場，成為史上第一船大麥運送至墨西哥。

報道稱，即使澳洲遭到中國以經濟手段進行制裁、以及天災與新冠肺炎（COVID-19）疫情影響下，不過澳洲穀物收成卻意外豐收，成為有史以來最豐厚的收穫季之一；雖然澳洲煤炭成中國黑名單，但在同一時間下增加了對印度、日本與韓國的出口量，彌補了對中國原先貿易的缺口。

據澳洲統計局公布的數據顯示，2020年11月澳洲貿易順差從10月的66億澳元降至50億澳元，降幅為24.2%，當時正值澳煤炭和農產品遭到中國限制之際。

中國與澳洲關係持續緊張，澳洲多宗產品輸華受挫，其中就包括牛肉及銅精礦等對華出口。

而北京方面也在尋找能替代澳洲的貨源。

中國海關總署公布的數據顯示，11月中國銅精礦總進口量為183萬噸，比10月增長8.3%，但按年下降15%。其中澳洲11月對華銅精礦出口量僅為26,717噸，連續第二個月下降，該數據為2017年1月以來最低。數據反映出中方抵制澳洲銅礦石、銅精礦等商品的影響已浮現。

據悉，澳洲為中國第五大銅精礦供應國，僅次於智利、秘魯、蒙古和墨西哥。

同時，中國在2019年自澳洲進口逾30萬噸牛肉，成為澳洲牛肉最大買家。但澳洲牛肉近期對中國出口受阻，2020年至今，中國方面已暫停6家澳洲肉商對華出口牛肉，許多企業暫停對中國出貨，這讓其他國家積極搶攻澳洲的牛肉市場佔有率，其中，烏拉圭將對中國出口5萬頭活牛。

當前，澳洲的牛肉以及葡萄酒產品因貿易限制無法出口至中國，對於烏拉圭來說，此時正是將澳洲「擠出」中國市場的大好時機。

截至2019年，烏拉圭每年有超過50%的牛肉出口至中國市場。僅帶骨牛肉一項，2019年烏拉圭對華的出口總額就達7,000萬美元。

除了烏拉圭外，巴西、阿根廷及新西蘭3國也都是澳洲在牛肉領域的強勁對手，屆時這些國家在中國牛肉市場的市場佔有率均有望進一步擴大。