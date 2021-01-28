新冠肺炎｜吉林超級傳播者致逾百人染疫　檢察院提前介入引導偵查

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-01-28 18:36

吉林省的新冠肺炎疫情反彈，截至1月27日，吉林新一波疫情已累計報告確診病例303宗，其中一人病亡。 當局日前在疫情防控新聞發布會上通報，大批確診者為同一輸入病例林某某傳播，他曾在公主嶺市和通化市舉辦4場針對中老年人的營銷活動。

疾控部門工作人員在涉事的通化市源升品質養生坊門外調查。（網上圖片）

根據吉林檢察通報，通化市東昌區檢察院1月22日對東昌區新站街「源升品質生活坊」妨害傳染病防治案提前介入、引導偵查。經查，此次疫情是因通化市東昌區新站街「源升品質生活坊」經營者季某某於1月9日聘請黑龍江籍人員林某某到通化市東昌區為其產品進行銷售宣傳引起，林某某是新冠肺炎無症狀感染者，也是通化市疫情「0號傳染源」。

通化市公安局東昌區分局於1月17日對該案以妨害傳染病防治罪立案偵查。通化市東昌區檢察院依法對偵查活動進行法律監督，以提起公訴的證據標準引導偵查機關取證，確保偵查工作開展。

據此前報道，林某某曾於1月6日至11日先後在吉林省的兩地活動，其密切接觸者一共有144人。在其傳染性強的時期，林某某與省內大量人員在密閉空間中長時間接觸，造成聚集性傳播。截至1月20日發現的感染者中，有92人是其密切接觸者，52人是其密切接觸者的關聯人員。此外，感染者年齡偏高，多為中老年人。