罵幹部「草包」遭跨市拘留　貴州女提出國家賠償　警方登門道歉

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-01-29 19:31

貴州貴陽市任女士因罵社區支書「草包」，被畢節警方跨市拘3日一事再有後續發展。她周五（29日）證實，當初對其作出行政處罰的涉事派出所所長、分局副局長和畢節市公安局有關負責人已登門道歉，她表示接受，不過希望能公正處理。同時，她透露已在行政覆議申請中提出國家賠償的要求。

任女士表示，事情的影響超乎她所料，而涉事的有關負責人周四（28日）已登門道歉，同時送來了覆議決定書，就業委會挪用了數十萬一事亦已介入調查，在如此多人見證下，她相信當局也會按照合法的調查程序去處理。

有關負責人已登門道歉，同時送來了覆議決定書。（澎湃新聞）

她又提到，公安局已就國賠問題回應，主動提出了精神損失賠償。雖然賠償應總共不到1000元人民幣，但她強調這非常重要，因為這是她的權利。另派出所和局方曾徵求任女士意見，是否讓當時執行拘留任務的民警登門道歉，她對此表示拒絕，「我不想看到他們」。

任女士強調，其始終堅持社區書記劉某作為公職人員，她有權對其錯誤言論進行批評，但自己最終還是被處行政拘留，那3天期間她也不敢讓父母知道，而家中孩子沒人帶下，其丈夫不得不專門請假。她又指自己是事後才得知劉某的前夫在公安局工作，但不知道具體職務。

（澎湃新聞）