楊潔篪批特朗普「極端錯誤」反華政策　籲拜登修復中美關係

撰文： 褚文 最後更新日期： 2021-02-02 10:51

2月1日，中共政治局委員、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通過視像方式參加了由美中關係全國委員會（National Committee on US-China Relations）主辦的活動，就中美關係發表講話。 楊潔篪在講話中批評特朗普政府推行反華政策，他又呼籲拜登政府修復中美關係，取消那些滋擾中國在美留學生、限制中國駐美媒體、關閉孔子學院、打壓中國企業等政策措施，他還談及經貿問題，稱經貿問題不應政治化，「國家安全」概念不能被濫用。

此次活動由美中關係全國委員會主辦，題為「與政治局委員楊潔篪的一場對話」，美國前財長雅各布·盧（Jacob Lew）主持。

楊潔篪在演講中稱，「過去幾年來，由於美國特朗普（Donald Trump）政府實行極端錯誤的反華政策，中美關係遭遇了兩國建交以來前所未有的嚴重困難。」

楊潔篪批評，特朗普政府「實行極端錯誤的反華政策」。（AP）

楊潔篪說，「中國持續發展的步伐和人類和平與發展的崇高事業是任何力量都阻擋不了的。」

這位中國高官強調，中美合作是人心所向、大勢所趨，中美利益高度關聯融合，一些人出於一己政治私利和狹隘偏見竭力破壞中美關係，是站在歷史錯誤一邊，站到了兩國人民的對立面，註定是要失敗的。

這是美國新總統拜登（Joe Biden）上台以來，中國高級官員對美國民眾的首次講話。

楊潔篪稱，「中國政府對美政策始終保持高度穩定性和連續性。中方願同美方共同努力，推動中美關係沿着不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的軌道向前發展，造福兩國和兩國人民；同時我們將繼續堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。」

楊潔篪表示，希望美國新一屆政府取消那些滋擾中國在美留學生、限制中國駐美媒體、關閉孔子學院、打壓中國企業等錯誤和不得人心的政策措施，搬掉阻礙兩國各界交往合作的「絆腳石」。

楊潔篪還強調，中國從不干涉包括大選在內的美國內政，從不對外輸出發展模式，從不搞意識形態對抗，從不尋求挑戰或取代美國的地位，無意劃分勢力範圍。美方應停止插手香港、西藏、新疆等涉及中國主權和領土完整的問題，停止試圖通過干涉中國內政來牽制阻撓中國發展。

他說，在經貿問題上，經貿問題不應政治化，「國家安全」概念不能被濫用。

楊潔篪講話原文：

很高興同美中關係全國委員會董事會成員進行視頻交流。在座的各位朋友都是來自美國各界的重要代表，有的曾在美國政府中擔任要職，有的是取得了卓越成就的企業家，有的是來自戰略研究界的知名專家，你們是具有重要影響的人士。很高興今天同各位就中美關係和共同關心的問題交換意見。

美中關係全國委員會是中美關係發展歷程的見證者和推動者。歷史上著名的中美「乒乓外交」中，中國乒乓球隊首次訪美就是委員會負責接待的。委員會成立55年來，為增進中美兩國人民相互了解和各領域交流合作作出了重要貢獻，我們對此高度讚賞。今年也是基辛格博士秘密訪華50周年，我要藉此機會對包括基辛格博士在內的在座各位多年來為促進中美友誼、互信、合作以及兩國關係發展所作努力表示衷心感謝。

在剛剛過去的2020年，突如其來的新冠肺炎疫情席捲全球。這場疫情帶給人們很多啟迪，其中最重要的一條就是，在全球化時代，各國利益高度交融，惟有團結一致、加強國際協調與合作，才能有效應對各種全球性挑戰，創造更加美好的未來。作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，中美能否有效開展合作，直接關係到各國人民福祉和世界和平、發展與繁榮。

過去幾年來，由於美國特朗普政府實行極端錯誤的反華政策，中美關係遭遇了兩國建交以來前所未有的嚴重困難。美方一些人固守冷戰思維，把中國視作威脅，採取了一系列干涉中國內政、損害中方利益的錯誤言行，阻撓破壞中美正常交往和互利合作，試圖推動中美「脱鈎」甚至搞所謂「新冷戰」，嚴重破壞中美關係，嚴重損害兩國人民根本利益，違背當今時代潮流。

我們認為，和平與發展仍然是時代主題，和平共處、合作共贏仍然是各國人民的共同心願。中方一貫主張推動構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，推動構建人類命運共同體。中方是這麼說的，也是這麼做的。必須指出的是，14億中國人民衷心擁護中國共產黨領導，緊緊團結在中國共產黨周圍，堅定不移走中國特色社會主義道路。中國持續發展的步伐和人類和平與發展的崇高事業是任何力量都阻擋不了的。

令人欣慰的是，在中美關係遭遇嚴重困難的時刻，支持中美交流合作的力量從未缺席。包括美中關係全國委員會在內的諸多美國機構團體以及各界人士通過發表聯名信、撰寫文章、舉辦視頻交流研討等多種方式，持續發出反對中美對抗、支持中美合作的理性聲音，與來自極端反華派的雜音與干擾形成鮮明對比，為維護中美關係穩定大局發揮了難能可貴的積極作用。

2020年是極不平凡的一年。面對突如其來的新冠肺炎疫情，中美兩國人民和社會各界守望相助，共克時艱。美國不少地方、企業、民間團體和友好人士向中方提供寶貴支持，中國很多省市、企業、機構和民眾也向美方伸出援助之手，包括為美方在華採購醫療物資提供了各種便利。兩國青少年在視頻中相互加油鼓勁，令人感動。正如美有關州市感謝信所說，我們在艱難時刻的相互支持幫助，是共同戰勝疫情的重要保證。

山和山不相遇，人和人要相逢。中美兩國人民的交往和友誼是無法阻隔的。儘管遇到種種困難，兩國各領域交流合作仍持續推進。去年中美新增友好城市4對，兩國友好省州、友城已分別達50對和231對。美中貿易全國委員會2020年度《中國商業環境調查》報吿顯示，91%的受訪美國企業表示去年在中國市場仍保持盈利，87%的企業表示不會撤離中國。事實是，中美經貿合作逆勢增長，2020年中美貨物貿易額為5,800多億美元，按年增長超過8%，其中中國自美國進口1,300多億美元，按年增長近10%。

歷史和事實充分說明，中美合作是人心所向、大勢所趨，中美利益高度關聯融合，一些人出於一己政治私利和狹隘偏見竭力破壞中美關係，是站在歷史錯誤一邊，站到了兩國人民的對立面，註定是要失敗的。

過去一年，在習近平主席親自指揮、親自部署下，中國人民上下一心，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大戰略成果，全面建成小康社會取得偉大歷史性成就，決戰脱貧攻堅取得決定性勝利。2021年，中國共產黨將迎來建黨100周年，這也是中國第十四個五年規劃的開局之年，標誌着中國開啟了全面建設社會主義現代化國家新徵程。我們將立足新發展階段，深入貫徹新發展理念，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，推動中國「十四五」時期實現高質量發展。

我知道在座美國朋友中不少人熟悉中國改革開放40多年的歷史過程，在不同歷史時期來過中國很多次，了解中國。中國的快速發展受益於對外開放，我們將始終堅持這一基本國策，任何時候都不會動搖。過去40多年的實踐證明，改革開放是互利共贏的，不僅有利於中國，也有利於美國、有利於世界。2017年1月17日，習近平主席在世界經濟論壇年會上強調，中國的發展是世界的機遇，中國堅持走一條在開放中謀求共同發展的道路，在實現自身發展的同時更多惠及其他國家和人民，為開放型世界經濟發展提供了重要動力。今年1月25日，習近平主席在世界經濟論壇「達沃斯議程」對話會上指出，中國將繼續實施互利共贏的開放戰略，堅定實施對外開放基本國策，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境，發揮超大市場優勢和內需潛力，為世界經濟復甦和增長注入更多動力。習近平主席的重要講話，向世界傳遞出中國致力於持續深化改革、擴大高水平對外開放的積極信號，也彰顯了中國與各國一道實現共同發展的堅定承諾。中國經濟的不斷髮展，中國人民對美好生活的追求，將對來自世界各地更加多樣化高品質的產品、技術、服務產生更多需求，預計未來10年累計商品進口額有望超過22萬億美元，這將為世界各國企業包括美國企業科技創新與業務增長提供強勁助力，為世界各國提供更加廣闊的市場機會。

一個多星期前，拜登政府正式就職。中美關係正處於關鍵時刻，面臨新的機遇和挑戰，何去何從備受兩國人民和國際社會關注。推動中美關係重新回到可預期、建設性的軌道，構建和平共處、合作共贏的大國相處模式，是中美面臨的共同任務，也是世界各國的普遍期待。

中國政府對美政策始終保持高度穩定性和連續性。中方願同美方共同努力，推動中美關係沿着不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的軌道向前發展，造福兩國和兩國人民；同時我們將繼續堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。希望美國新一屆政府順應兩國民意和歷史潮流，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係回到健康穩定發展的正確軌道。我認為可以從以下幾方面作出努力：

一是正確認識看待中國。上屆美國政府對華採取了一系列錯誤政策，根源在於美方一些人對中國存在戰略誤判，將中國視為主要戰略競爭者甚至是對手，這是犯了歷史性、方向性、戰略性錯誤。中國發展的根本目標是讓中國人民過上更加美好的生活。中國堅持走和平發展道路，堅持互利共贏的開放戰略，真誠希望同包括美國在內的世界各國實現共同發展，共創人類美好未來。同時要強調，任何人都無權剝奪中國人民追求美好生活的權利，中國的發展壯大進程是任何勢力都不可能阻擋的。事實上，中美關係發展歷程充分證明，兩國完全可以也需要加強合作協調，實現共同發展，國際社會也呼籲中美開展合作。希望美方超越大國零和博弈的舊式思維，同中方一道，牢牢把握中美關係的正確方向。

二是恢復正常交往。中美關係發展史藴含着幾十年來兩國各界人士相互接觸、交流、溝通和合作的執着和辛勞，需要倍加珍惜。當前，中美恢復正常交往需要雙方相向而行，在政府層面上，兩國駐對方國家大使館等渠道可以發揮橋樑作用。兩國智庫、高校、媒體、地方、企業等社會各界也可以通過各種形式為中美關係增添更多正能量。希望美國新一屆政府取消那些滋擾中國在美留學生、限制中國駐美媒體、關閉孔子學院、打壓中國企業等錯誤和不得人心的政策措施，搬掉阻礙兩國各界交往合作的「絆腳石」。雙方要更多主動對外釋放中美合作的積極信息，增進兩國人民對彼此的正面認知，夯實支持中美關係發展的社會和民意基礎。

三是妥善處理矛盾分歧。中美是兩個大國，歷史、文化、制度不同，在一些問題上存在分歧，關鍵是要妥善加以管控，不能任由其干擾兩國關係發展大局。雙方應尊重彼此歷史文化傳統，尊重彼此核心利益和重大關切，尊重各自選擇的政治制度和發展道路。中國從不干涉包括大選在內的美國內政，從不對外輸出發展模式，從不搞意識形態對抗，從不尋求挑戰或取代美國的地位，無意劃分勢力範圍。美方應切實履行中美三個聯合公報承諾，嚴格遵守一個中國原則，切實尊重中方在台灣問題上的立場和關切。美方應停止插手香港、西藏、新疆等涉及中國主權和領土完整的問題，停止試圖通過干涉中國內政來牽制阻撓中國發展。歷史和現實都一再證明，這些問題關乎中國的核心利益和民族尊嚴，牽動14億中國人的民族感情，是碰不得的，否則最終只會給中美關係和美方自身利益造成嚴重損害。希望美方充分認識這些問題的高度敏感性，慎重妥善處理，避免給中美互信合作造成干擾和破壞。

四是開展互利合作。習近平主席多次講過，中美合作可以辦成許多有利於兩國和世界的大事。在疫情面前，中美能夠合作且必須合作的領域不是減少了，而是更多更廣了。中美雙方在抗擊疫情、經濟復甦、氣候變化等領域擁有很大合作空間。兩國還可以探討如何共同完善全球公共衛生體系。美方一些政客應立即停止借疫情對中國搞污名化，為雙方開展抗疫合作營造有利氛圍。

在經貿問題上，中方強調，經貿問題不應政治化，「國家安全」概念不能被濫用。中方將一如既往歡迎美國企業來華經營投資，雙方都要為對方企業提供公平、開放、非歧視的環境。作為世界前兩大經濟體，兩國增長前景越廣，越有利於兩國人民和世界人民。中方願同美方加強宏觀經濟政策協調，並就維護全球產業鏈供應鏈安全、維護全球經濟金融穩定開展合作，助力兩國和世界經濟增長。

在應對氣候變化領域，中國全面貫徹新發展理念，堅定不移落實氣候變化《巴黎協定》承諾，宣布力爭2030年前二氧化碳排放達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。中美可就氣候變化、開發新能源、推動低碳可持續發展等開展互利合作，在實現經濟社會發展的同時保護好我們的地球共同家園。

雙方應推進在兩軍、執法、禁毒、網絡安全等領域的交流合作，加強在發展減貧、反恐、防擴散等重大全球性挑戰和地區熱點問題上的溝通協調，為世界提供更多公共產品。雙方還可以在聯合國、世界衛生組織、二十國集團、亞太經合組織等多邊框架內加強合作，進一步完善和加強全球治理，推動全球化朝着更加開放、包容、平衡、普惠和共贏的方向發展。

從歷史發展的趨勢看，中美關係的未來是光明的。只要雙方從兩國人民和世界人民根本利益出發，堅持相互尊重，求同存異，堅持有效管控分歧，擴大共同利益，中美關係就一定能夠走上改善和發展之道，造福於兩國人民和世界各國人民。希望美中關係全國委員會、各位成員以及美國各界人士繼續發揮積極作用，為中美關係的健康穩定發展貢獻更多智慧和力量。