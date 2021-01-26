中美關係｜楊潔篪被傳訪美之際　2月1日發表視像講話

撰文： 何瑞瑩 最後更新日期： 2021-01-26 15:52

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪將於2021年2月1日晚上8時發表視頻講話，這是美國新總統拜登（Joe Biden）就任總統以來，楊潔篪對美國觀眾的首次講話。

據美中關係全國委員會網站1月25日公布，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪將在2月1日晚上8時就中美關係的現狀和前景發表視像講話。

美中關係全國委員會表示，這是1月20日拜登就任總統以來，楊潔篪對美國觀眾的首次講話。在楊潔篪講話前，美中關係全國委員會董事會新任主席、美國前財政部長雅各布・盧（Jacob J. Lew）將致歡迎詞。

值得注意的是，美國媒體近日也披露關於楊潔篪的消息。據《華爾街日報》1月23日報道稱，知情人士說，為了重啟陷入困境的美中關係，北京方面正爭取讓其最高外交官與拜登的高級幕僚舉行會談，探討兩國領導人舉行峰會的事宜。

北京方面從2020年12月開始提出派遣中共最高決策機構中央政治局委員楊潔篪前往華盛頓的想法。在中國國家主席習近平祝賀拜登當選美國總統後不久，這一想法在中國駐美大使崔天凱的信中以及與中間人的對話中提出。

拜登的對華政策備受關注。圖為2021年1月25日，美國總統拜登簽署美國製造業相關的行政命令，其後於白宮發言。（Getty）

北京方面計劃讓楊潔篪向華盛頓傳遞一個不同於其在特朗普政府時期傳遞的訊息，當時貿易問題是華盛頓的首要任務。現在，考慮到拜登關注的是氣候變化和疫情，楊潔篪也打算側重這些問題，並促成拜登和習近平的初次會晤。

中國官員已通過秘密渠道提議舉行這次會晤，但尚未向白宮剛剛成立的拜登國家安全團隊和其他政府機構提出正式請求。

中國駐美國大使館網站1月23日否認《華爾街日報》的報道，稱中方未寫過此類信件。希望有關媒體尊重事實，以客觀、負責任的態度報道中美關係。