廣東再招港澳籍公務員　在深圳東莞工作5個名額涉金融等領域

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-04 10:05

自2019年，廣東省開始向港澳人士招錄公務員。廣東省委組織部、省人力資源和社會保障廳發布近日《廣東省2021年考試錄用公務員公告》，計劃招錄13708名公務員，其中深圳、東莞兩地再有5個崗位定向港澳人士招錄。

本次5個職位的招錄單位，分別為深圳市羅湖區科技創新局、羅湖區人力資源局，東莞市松山湖高新技術產業開發區管委會、水鄉特色發展經濟區管委會、濱海灣新區管委會，每個單位招1人。招錄崗位涉及金融監管、人才服務、城鄉規劃、勞動仲裁等領域，均要求本科以上或研究生學歷。

報考人士需有本科以上或研究生學歷。（中新社）

本次招錄報名時間為本月1日至7日，報考人士需登錄廣東省公務員考試錄用管理信息系統，用本人身份證號碼註冊；筆試時間為3月14日，筆試科目包括《行政職業能力測驗》和《申論》。

因應新冠肺炎疫情，參加筆試人員在筆試前14天需申領「粵康碼」，筆試前14天內有中高風險地區旅居史的報考者，需提供7天內在廣東進行核酸檢測的陰性證明；筆試前21天內有國外和港台旅居史的報考者不能參加考試。

本次招錄港澳人士的單位、職位、職位簡介及要求：

據了解，廣東自2019年已多次定向港澳人士（學生）招錄公務員。在2020年公務員招考中，深圳首次放出5個工作崗位定向港澳選拔，職位包括醫療監管、行政綜合、城市規劃、金融發展與監督及涉外管理，共吸引446名港澳籍人士報名。香港01記者曾以考生身份向內地公務員培訓機構查詢，了解到5個職位中較好的職位年收入（稅後）約有20萬人民幣（約23萬港幣），即月收入近2萬元港幣。

（綜合報道）