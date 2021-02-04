檢出新冠病毒反助促銷　社會大眾為何熱衷「車厘子自由」？

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-04 16:39

近年，進口車厘子成為內地市民辦年貨的熱門採購食品，惟河北石家莊、江蘇無錫接連在進口車厘子上檢出新冠病毒，令不少人望而卻步。為了促銷，不少商家都「忍痛割愛」降價，令進口車厘子再奪回市民的歡心，不少網民更討論稱：終於可實現「車厘子自由」。 不少人視實現「車厘子自由」為目標，到底是單純因好食而受大家歡迎，還是車厘子被作為大眾從日常飲食中消費晉級的指標？內地消費文化的轉變，到底是「真貧窮」，還是「販賣焦慮」追求人有我有心態？

不少人視實現「車厘子自由」為目標。（新華社）

據此前報道，正在運載或已運抵上海、香港港口但尚未銷售的南美櫻桃，還有約5000櫃，共計10萬噸。業內人士介紹，往年車厘子售價起碼500多元（人民幣，下同），今年只要200多元一箱。

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車厘子變成消費晉級指標

進口車厘子的價格一向高企，2年前更出現了「車厘子自由」一詞。「車厘子自由」源於一篇《26歲，月薪一萬，吃不起車厘子》的文章，講述一線城市的OL在社交網絡上感嘆，即使月入過萬，偶爾可以節衣縮食購買一個價值2000元的手袋，卻享用不起春節期間的車厘子。文章更將女生財務自由從低到高分為15個階段，最基本是辣條自由，然後是奶茶自由、外賣自由等，而「車厘子自由」是接近最高級別。

簡單而言，只要個人收入可觀，就可以隨心所欲購買車厘子，實現「車厘子自由」。不過，年輕一代的關注點似乎並不在於是否真正實現「車厘子自由」，更多的是將此當作成為自我鑑定生活是否足夠好的新標準，與市場及每人的消費觀念存在莫大關係。

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消費指標轉變，追求更高話題度商品

近年，內地的消費指標逐漸轉變，除了與人均收入提高有關，年輕人亦追求更高的生活水平，由早期的家用電器耐用品，變為自身滿足好奇心和社交話題的產品。

除了「車厘子自由」，近年亦逐漸興起「羽絨服自由」。事實上，羽絨服早年在大多非極寒地區民眾眼中是非必要存在，大多數人更喜愛主打時髦輕薄的「輕羽絨」。惟今年內地遇上30年來最冷冬天，令羽絨服銷量一路飆升。據央視財經數據，2020年內地羽絨服銷量增加13%，羽絨服市場規模達1382億元，當中以25至35歲人群成為中高端羽絨服的消費主力軍。

隨着冬季戶外運動逐漸興起，羽絨服正式邁入「千元時代」，市面上相對較優質的羽絨服，一般要價1500元以上，不少品牌更喜愛打着「南北極科考」的旗號宣傳。其實，北極的平均氣溫與不少東北地區的溫度相若，比如北極1月份平均氣溫在零下40度至零度之間，而黑龍江大多地區的平均溫度在零下33度至零度之間。因此，若非遇上極寒天氣或戶外運動愛好者，實在沒有必要擁有一件高價「極寒」羽絨服。

追求「XX自由」與販賣焦慮有關？

從批評者的角度看，可能會質疑當代年輕人一邊不斷實現「XX自由」，一邊自黑示窮，到底是「真貧窮」，還是「販賣焦慮」追求「人有我有」心態？事實上，不論是車厘子抑或羽絨服，都已經被當成窮富度量衡，同時與當代人處於「販賣焦慮」的社會有莫大關係。

目前，社會上都以收入和消費水平作為標籤，將人劃分為三六九等，而社交媒體上亦充斥各種容易令人誤會的信息，包括購物、旅遊，而自己只能埋頭苦幹工作，領取微薄的薪金過活。不少人長期活於壓力之中，以至於有「人有我有」心態，盲目跟風。反之，「真貧窮」的人士未必會公開示窮，因為在其消費需求清單中，連基本需求都尚未滿足，何來存在實現「XX自由」。

與此同時，不得不承認的是，人總是往高處望，年輕人追求更高的生活品質亦是理所當然。時值內地經濟轉型期，社會底層向上流動的路徑比以往少，速度也比以前慢，難免會藉著一些網絡熱話以抒發怨氣。

事實上，追求美好生活並無不妥，但處於「販賣焦慮」氾濫成災的社會中，極容易產生錯誤的消費觀念。只要學懂在適當時抵制焦慮，拒絕盲目跟風、與人攀比，才能活得幸福。

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