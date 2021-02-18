最新民調：東南亞地區61.5%受訪者傾向與美國結盟而非中國

撰文： 褚文 最後更新日期： 2021-02-18 10:39

新加坡智庫一份年度調查報吿顯示，若被迫選邊站隊，東南亞地區有過半受訪者傾向與美國結盟，而非中國。

中國對東南亞的影響力大增，但仍難敵美國。（路透社）

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）2月16日報道稱，新加坡智庫東南亞研究所（ISEAS）稍早前公布的年度調查報吿顯示，如果被迫選邊站隊，東南亞地區有61.5%的受訪者傾向與美國結盟，而不是中國。

該報吿稱，對美國支持比例的上升可能與拜登（Joe Biden）政府上台有一定關聯。因為在2020年的年度報吿中，這一比例數字是53.6%。受訪對象主要來自東盟10國的政界、商界、學術界以及智庫和科研機構，總人數超過1,000人。

從國家層面看，本次受訪的10個國家中有7個選擇了美國，而在上一年度的受訪結果中，支持美國的僅有3個，本次立場變化的國家分別是柬埔寨、印尼、馬來西亞和泰國。但即便如此，受訪者中絕大部分人都認同中國是這一地區影響力最大的國家。

有76.3%的人認為中國在該地區經濟影響力最大，另有49.1%的人認為中國在該地區的政治和戰略影響力最大，同時，也有68.6%的人認為美國在拜登政府領導下將加強與東南亞國家的聯繫。

不僅東南亞如此，拜登上台後，中國官方多名高官，及至最高領導人習近平都在呼籲中美要合作。北京也有學者表示，未來中國不要主動出擊，不要搞「戰狼外交」。

中美元首早年間有過多次接觸經歷，因此外界對中美關係寄予厚望（點擊大圖瀏覽）：

+ 6 + 6 + 6

1月底，中國人民大學國際關係學院教授、國際事務研究所所長王義桅在一次公開訪談中說，中國跟拜登政府還是可以合作的，中美歐加俄羅斯，中國是不會被孤立的。

對於中國輿論充斥的美國快速衰落的說法，王義桅認為，不能簡單地說美國壞了，中國就一定好，美國過快衰落對中國而言有百害而無一利。先謀世界，才能謀好中國。

王義桅強調，「美國好了，中國才會更好；中國好了，美國才會更好。」不過，王義桅這種說法同樣受到一些非議。

（綜合報道）