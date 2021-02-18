深圳教育局：推動招聘港澳教師　探索深港學分互認文憑互授

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-18 14:20

深圳市教育局2月10日（上周三）發布《深圳市教育局2021年工作要點》（以下簡稱《工作要點》），其中涉及多項加強深港教育合作的內容，包括推動合資格港澳籍教師內地認證和招聘、探索構建高校「四互」合作機制、擴大港澳招生規模以及打造大灣區特色職業教育園區等等。

《工作要點》指，要探索構建高校、職業院校「四互」合作機制（教授互聘、課程互修、學分互認、文憑互授）。（資料圖片）

《工作要點》共有18個方面、共68個工作要點，在近5000字的文件中，共8次提及「港澳」。在第13項「啟動實施教育開放示範工程」中，文件提出要加強深港教育交流合作。探索構建高校、職業院校「四互」合作機制（教授互聘、課程互修、學分互認、文憑互授），積極推動共建大灣區職教培訓中心。支持深圳高水平高職院校擴大港澳招生規模。

文件還指，要繼續辦好深港校長論壇、深港姐妹學校經典美文誦讀比賽等品牌活動。推動成立包含九大子聯盟的大灣區學生藝體聯盟。深入推進粵港澳姐妹學校（園）締結計劃。推動深港校（園）長教師和學生開展常態化交流。保障符合條件的港澳子弟在深入學。

在師資融合方面，《工作要點》提出，要優化教師招聘制度，推進符合條件的港澳籍人士參加教師資格認定和參與教師招聘。

此外，《工作要點》在第10項「啟動實施國家職業教育創新發展高地建設工程」中指出，要加快推進產教融合型企業培育、示範性特色產業學院建設，推動建立粵港澳大灣區特色職業教育園區及加快建立深汕職業教育園區。

《工作要點》又提出要推進高水平大學建設，爭取深圳大學、南方科技大學列入國家「雙一流」建設大學，將香港中文大學深圳分校等5所大學納入第三輪廣東省高水平大學建設計劃。

（綜合報道）