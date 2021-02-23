嫦娥五號｜月壤將於國家博物館展出　盛載容器設計蘊含多種意義？

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-23 10:00

去年12月17日，嫦娥五號探測器完成月球探索任務，攜帶月球土壤樣本在內蒙古四子王旗預定區域成功著陸。經過約兩個月的科研，月壤本周一（22日）首次在人民大會堂公開亮相，並運抵中國國家博物館，將於稍後公開展出。

月球土壤樣本是國家博物館「GB93484」號藏品。（國家博物館）

國家博物館公布的圖片顯示，月球土壤樣本被標為該館「GB93484」號藏品，並由一個透明容器盛載。月壤容器設計師介紹，盛載月球土壤樣本的容器材質為人造水晶，整體造型借鑒自國家博物館收藏的系列青銅「尊」造型，以體現穩重大方之感。

容器整體外部造型高38.44厘米，象徵地球與月亮間的平均間距384400公里，整體外部造型寬22.89厘米，象徵嫦娥五號自發射到返回的任務時長22.89天，從時空兩個緯度展現中國探月領先地位。

習近平會見嫦娥五號參研人員 任務所獲月壤首次公開亮相

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容器內部造型由地球、中國地圖、月球、月壤等組成，月壤儲存在中心部位的空心夾層球體造型之中，通過填滿在其中的月壤，得以呈現形似月球的造型特徵。下部地球造型磨砂透光，上面的中國地圖造型透光突出，象徵華夏大地對月亮的長久情意。此外，容器內特別設計了地球與月球間相隔9.9厘米，取意古人所描繪的「天有九霄」，寓意中國探月突破極限、跨越「九重」。

月球樣品交接處理細節，點撃圖片看詳情：

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（國家博物館）