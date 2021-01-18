中國首次公布《月球樣品管理辦法》　鼓勵國際聯合研究工作

1月18日，中國國家航天局、中國科學院聯合舉辦「大使走進中國探月工程」活動，邀請部分外國駐華使館及國際組織人員來到嫦娥五號任務地面應用系統總體單位國家天文台，宣介《月球樣品管理辦法》，參觀月球樣品存儲和處理設施設備。 這也是《月球樣品管理辦法》首次對外發布。

據《解放軍報》，該活動有來自法國、俄羅斯、歐盟、亞太空間合作組織等國家、國際組織的代表以及中外媒體記者等70餘人參加。

《月球樣品管理辦法》由中國國家航天局制定，共9章37條，包含了月球樣品保存、管理和使用的總體原則、信息發佈、借用與分發、使用與返還、成果管理等方面內容。

月球樣品交接處理細節（請點擊大圖瀏覽）↓↓↓

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《月球樣品管理辦法》明確，月球樣品原則上分為永久存儲、備份永久存儲、研究和公益4種基礎用途。

在國際合作方面，《月球樣品管理辦法》明確，月球樣品的管理和使用遵循中國締結和參加的相關國際公約，中國國家航天局「鼓勵開展基於月球樣品的空間科學國際聯合研究工作，促進成果的國際共享。」

在該活動中，中國國家航天局向歐洲空間局、阿根廷國家空間活動委員會、納米比亞高等教育培訓與創新部、巴基斯坦外層空間與大氣研究委員會等4個機構頒發了嫦娥五號國際合作夥伴紀念牌，旨在「感謝嫦娥五號任務實施期間，相關航天機構與中方在測控領域的協同合作。」

嫦娥五號任務於2020年11月24日實施發射，經過23天任務周期，於2020年12月17日在內蒙古四子王旗預定區域着陸，實現中國首次地外天體採樣返回。2020年12月19日相關任務由工程實施階段轉入科學研究新階段。