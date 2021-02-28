吳孟達逝世｜人民日報刊文悼念：「一輩子配角，但論愛國是主角」

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-28 10:04

香港知名演員吳孟達（達哥）昨日（2月27日）因肝癌逝世，終年70歲。 《人民日報》今日（28日）刊文悼念，表示吳對祖國的熱愛，代表了香港人的主流價值觀，卻有宵小之徒在社交媒體上無恥地惡語相向，並直言吳孟達演了一輩子配角，但論愛國卻一直是主角。

《人民日報》指，吳孟達病逝令香港和內地的網民陷入悲痛之中。他塑造了無數經典角色，為觀眾帶來歡樂和思考，陪伴了幾代人的青春。即使演了一輩子配角，但吳對角色不曾敷衍，令人看到一位戲骨的敬業精神，也感受到他對藝術追求。

吳孟達生前留下的最後一條微博。（微博）

文章稱，吳孟達生前留下的最後一條微博寫有「我是中國人」，令無數網民集體致敬。而透過短短5個字，更讓人讀懂他對國家樸素而自然的愛。觀眾緬懷和尊重吳，不僅因為他演技精湛，更重要的是他有一顆乾淨、滾燙的愛國之心，正如有網民所稱：「藝術無國界，藝術家有祖國」。

文章又指，吳孟達最純粹的愛國情感，卻戳中香港部分宵小之徒的痛處，在社交媒體上向他潑髒水、貼標籤，無所不用其極。而此番操弄，更再次暴露出宵小之徒逢中必反到了缺乏人性、沒有底線的地步，對愛國者的仇視到了喪心病狂的地步。

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文章指出，宵小之徒愈是攻擊愛國者，就愈反襯出吳孟達心怀大義；愈是惱羞成怒，愈說明吳的人格高大。事實上，在香港像吳一樣愛國的人才是大多數，他們或許不是亮眼明星，或許從未有過轟轟烈烈的舉動，但在大是大非前絕不糊塗。

文章最後指，在香港，吳孟達和熱愛國家的人永遠都是主角，而流淌在血液中的情感，能夠讓他們與反中亂港分子劃清界限，攜手背靠祖國、守護香港、建設家園。

（人民日報）