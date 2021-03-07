北京冬奧｜韓速滑冠軍林孝俊將入籍中國參賽　強制猥褻官司仍纏身

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-07 10:08

據韓聯社上周六（6日）報道，曾在平昌冬奧會獲得短道速滑冠軍的韓國選手林孝俊正在辦理入籍中國的手續，並有望在2022年北京冬奧會代表中國隊參賽。韓媒MBC甚至表示，林孝俊已經取得中國國籍，並已抵達中國。 2019年6月，林孝俊在因涉嫌在訓練中將隊友的褲子脫下，被起訴強制猥褻，一審判罰300萬韓圜，二審改判無罪，但仍在等待韓國大法院（最高法院）的最終判決。

林孝俊身高只有1.68米，曾被認為沒有優勢。（路透社）

《中央日報》在報道中指，林孝俊的經紀公司在6日的聲明中說：「林孝俊已決定歸化中國。」聲明指出，這位24歲的年輕人希望在他的黃金年齡繼續職業生涯。 「過去兩年來，他一直無法在韓國的任何地方訓練，他只是想找辦法重新站上冰場。由於陷入的法律糾紛仍未結束，林孝俊很難代表韓國出戰北京冬奧會。」

韓聯社在報道中引述林孝俊說法指：「根據中國的建議，我正在接受一項特殊的入籍程序，並將以中國國家隊的身份參加明年的奧運會。」

根據《朝鮮日報》報道，林孝俊在2018年平昌冬奧會上曾斬獲男子1500米金牌和男子500米銅牌。不過，他因強製猥褻一案，於2019年8月，被韓國滑冰協會作出為期1年的紀律處分，理由是林孝俊性騷擾同事並損害其尊嚴。林孝俊要求韓國體育協會重新考慮，但沒有被接受。

報道指，林孝俊於2019年11月對滑冰聯合會提起訴訟，以使法院的紀律處分無效。法院裁定暫停紀律處分。2020年5月，強製猥褻案初審判其300萬韓元罰款；同年11月，上訴法庭判處他無罪。該案還有待大法院裁定，一旦二審判決被推翻，他將無法參加奧運會。

內媒《懶熊體育》分析稱，恩師和前輩可能也是林孝俊決定來到中國隊的重要原因。林孝俊在平昌冬奧會的教練金善台目前正是中國隊主教練。而金善台的助手、前冬奧冠軍安賢秀也曾經更改國籍，他在2014年索契冬奧會之前獲得了俄羅斯護照。

多次受傷 7次做手術

林孝俊兒時先接觸的運動是游泳，因耳膜受傷被逼放棄，小學二年級開始在家附近練短道速滑。他曾因斷腳休養一年，中學時代也經歷韌帶撕裂、手腕骨折、足踝骨折等，歷來滑冰生涯接受7次手術。

身高只有1.68米的林孝俊不被視為平昌冬奧大熱，然而他在最後9圈時於外彎超越本身領前的加拿大選手、衛冕的夏美連（Charles Hamelin），再僅勝荷蘭的Sjinkie Knegt為韓國取得該屆冬奧首金，其辛酸故事才被傳媒大肆報道。

（綜合報道）