新冠疫苗｜北京累計接種1000萬劑　逐步放開60歲及以上老年人接種

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-16 10:47

目前，內地新冠疫苗接種工作正有序推進。北京市疫苗接種工作組消息，截至周日（3月14日）9時30分，北京市累計接種新冠疫苗1000萬劑，累計接種666萬人。其中，334萬人完成兩劑接種。 此前，內地各地新冠疫苗接種主要針對18至59歲年齡段人群。北京市疾控中心日前表示，北京西城、朝陽、豐台等多個轄區已逐步放開接種年齡限制，為部分有接種需求、且身體基礎狀況較好的60歲及以上老年人接種新冠疫苗。

據《澎湃新聞》報道，周日上午，北京市朝陽區來廣營鄉政府西院接種點已經開設了「60歲以上專用通道」，登記台上的溫馨提示列明，「最近一周是否有感冒症狀？」、「是否有藥物無法控制的高血壓、糖尿病？」、「是否有心肺功能異常等嚴重慢性疾病？」等問題。現場有十幾位老年人在排隊等候接種疫苗，負責接種諮詢的醫護人員亦有詢問前來登記接種的老年人的身體情況。

在現場排隊的老年人中，有人因血壓高於「接種標準」而遭到「勸退」。65歲的劉大爺表示，「我高壓140，低壓90 ，正好在『臨界值』，社區的工作人員讓我到這兒來諮詢大夫，再決定能不能打疫苗」。在現場醫生的安排下，劉大爺穩定狀態後又進行了幾次血壓測量，惟幾次血壓值都超過接種標準，現場接種醫生提醒劉大爺，「您回家合理用藥，調整一個禮拜，等血壓穩定住了，可以再來接種」。

北京來廣營社區衛生服務中心主任楊非衡介紹指，目前來廣營地區共設3個接種點，每天接種量在2000人次到3000人次。60歲以上疫苗接種工作從3月10日正式開展，平均每天為170位左右老年人進行接種。為更好地接待老年人接種，接種點配備了疾控部門要求的必配藥品、增加了老年人常用的降壓、降糖等藥品，以及血糖監測儀等設備。

那麼，60歲及以上老年人接種新冠疫苗需要注意什麼？楊非衡說，患有高血壓、糖尿病等慢性疾病的老年人，如果通過調整生活方式或藥物治療可以控制病情，維持穩定、正常的身體狀態，是可以接種疫苗的。但慢性病的急性發作期或嚴重慢性疾病患者則不適合接種，患有惡性腫瘤的患者也暫時不予接種。

另外，北京疾控中心就新冠滅活疫苗說明書中提示的「慢性疾病的急性發作期、嚴重慢性疾病患者慎用」解釋到，患有高血壓、糖尿病等慢性疾病患者，通過生活方式調整和（或）藥物治療，血壓可維持在相對正常水平，沒有糖尿病並發症，原則上可以接種新冠疫苗，具體請按臨床醫師醫囑執行。甲狀腺功能減退、甲狀腺功能亢進患者服用穩定劑量藥物，病情平穩的，原則上可以進行接種。甲狀腺功能減退（TSH＞10μIU/mL，且T3、T4低於正常值）的患者以及未控制的甲狀腺功能亢進或甲亢性突眼患者，建議暫緩接種。心髒病等心血管系統疾病如果處於急性發作期應暫緩接種疫苗。

據了解，目前，北京和浙江杭州、寧波、紹興等部分地區，已明確將「身體基礎狀況較好」的60歲及以上老年人納入免費接種對象。暫時未有收到嚴重不良反應報告。

（澎湃新聞/騰訊網）