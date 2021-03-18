西藏冒險王︱疑似王相軍遺體被發現　警方此前指謀殺推測非事實

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-18 10:27

有「西藏冒險王」之稱四川廣安男子王相軍，去年底在西藏那曲嘉黎縣境內的依嘎冰川瀑布探險時，墮入冰瀑中遇難。但隨後有王相軍生前拍攝的影片流出，惹來他是被遭人謀殺的推測。 嘉黎縣警方在周四（18日）發布通報，指在依嘎冰川發現一具男性屍體，疑似就是王相軍。

相關圖輯｜王相軍生前曾拍攝大量冰川的影片及照片（點擊睇大圖）：

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通報指出，王相軍失蹤後，各級黨委政府高度重視，至今出動超過200人次持續在其失蹤的地點，以及冰川的下游，展開拉網式搜尋。及至本周日（14日），尼屋鄉的民眾按照政府部署巡查依嘎冰川下游的河道時，在冰層下發現一具屍體。警方接報後派出刑偵技術、應急消防等多人趕赴現場勘查及打撈，確實是一具男性屍體。

通報最後稱，經初步調查，死者疑似就是王相軍。警方目前正按照法定程序，進一步展開死者身份確認和相關工作。

搜救人員曾多次前往依嘎冰川尋找失蹤的王相軍。（紅星新聞）

據此前報道，王相軍在2020年12月20日，與同伴小左自駕前往依嘎冰川瀑布拍攝時，不慎踩到岩石上的暗冰墮入冰瀑。至於網傳王相軍生前拍攝的影片，在經過20次降噪慢放等技術處理後，可以明顯聽到有多人對話，內容包括有「好矮，背不過」、「好重啊這傢伙，還在流血」、「他死了就不好背」、「別說話，別瞎說，他死就死，拿我的錘」、「呀，我的指紋」等。

但根據那曲警方在上月發出的通報，經調取上述影片的原始版本並送往專業機構鑑定後，確認為「未檢測到有效語音」，影片拍攝地點位於林芝波密縣易貢鄉恰青冰川，與依嘎冰川直線距離為115公里。那曲警方表示，現勘查報告、證人證言、視聽資料、鑑定結論等證據已予以證實王相軍是意外落水失蹤，網傳的關於王相軍事件的質疑、猜測等均無事實依據。

警方已經確認王相軍（右）是意外落水失蹤，澄清網上流傳的其他質疑、猜測均無事實根據。（紅星新聞）

警方表示，王相軍與小左當天前往依嘎冰川拍攝影片，為追求效果，在王相軍多次指導演示後，小左按照要求，用王相軍的手機拍攝王相軍在岩壁「小跑及回頭動作」的影片，期間王相軍失足滑入水中。小左曾經多次施救，過程度自己也不慎滑入水中。小左自救爬上岸，並找來附近工地人員幫助救援，但返回現場時已不見王相軍蹤影。

（綜合報道）