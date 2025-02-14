BBC《中國製造2025》罕見讚中國體制　遭內地網民嘲「繡紅旗」

2月7日，BBC發布一條題為「不只是DeepSeek：《中國製造2025》如何讓中國崛起」的7分鐘影片，從DeepSeek引發全世界轟動，談到中國科技正在逐漸成為主導者。並通過學者評論，認證《中國製造2025》的成功，甚至在某些領域早已領先全球。



這篇報道也引發內地民眾關注。尤其在過去，BBC的報道一向被中國民眾認為是「辱華反華」，影片更帶著「陰間濾鏡」，此次與過去態度截然不同的報道，讓內地網民直呼，「BBC給中國城市開美顏」，並戲謔認為BBC在是在「繡紅旗」「無腦吹」。



影片從DeepSeek引發全世界轟動，談到中國應用程式TikTok、CapCut等在全球的崛起；並用數據證明了中國電動車、電池、太陽能光伏、無人機等早已世界領先，在未來科技量子計算方面，中國科學家的論文數量也遠超任何其他國家。

倫敦國王學院學者龔雲丹的分析表示，「中國製造2025」總體上非常成功，在許多行業，中國正在接近世界前沿，在一些行業甚至已經領先。

BBC於2月7日發布一條7分鐘影片，引發內地網民關注。（BBC中文網頁截圖）

影片對中國的報道可謂客觀公正，甚至帶些溢美之詞。尤其將中國之所以領先總結為中國利用了「國家支持的資本主義模式」，也就是中國特色社會主義的制度優勢，以及政府大量的資金投入和長期規劃。將中國唯一的短板——晶片難以發展，也歸咎於全球制裁的外部原因。最後更是評價中國是「一個擁有遠大野心、雄厚資金和足夠耐心的新高科技領導者」。

這讓內地網民直呼「太陌生」「不習慣」。要知道在過去，BBC對中國的報道敘事一直以批評為主，即使在報道中國的經濟發展和科技成就時，也會使用「代價是什麼呢（What Cost）」這樣先揚後抑的手法。一個長期以「反華」稱著的媒體，突然開始用客觀事實報道中國，反倒讓網民們不習慣。

網民評論▼



以前都是抹黑的，為什麼畫風會變了？



BBC這是要從良了嗎



它只是表明，你不給錢我就幫敵對方說好話，給了我也可以變回原來



會不會是換打法了，抹黑改為捧殺，製造世界對立面。



BBC:勞資是專業的，要客觀客觀，要不客觀就不客觀。



BBC繡紅旗，活久見。



你打不打錢？不打我接著誇



許多網民將BBC的「反常」與日前美國國際開發署（USAID）被關聯繫起來。據此前報道，馬斯克（Elon Musk）執掌的美國政府效率部為縮減聯邦支出，刪減若干部門資金，而USAID被砍500億美金中，就有對新聞媒體的資助。

馬斯克：政府效率部正關閉美國際開發署 特朗普同意這樣做

有網絡傳言稱，USAID的賬目中，顯示了給《紐約時報》的打款記錄，一篇文章最低7萬美金，最高100萬美金；美聯社一篇文章曾獲得最高1950萬美金的稿費。而BBC每年也可以從USAID獲得資助。

不過BBC下屬國際慈善機構「BBC媒體行動」發聲明表示，美國政府資金占「BBC媒體行動「2023-24年度收入的8%，機構因失去這筆資金而受到影響，且BBC的新聞機構與國際慈善機構完全分開。

不論收錢與否，BBC此次的影片都不能說是「無腦吹」，畢竟在報道中，大量引述的是客觀數據。而這也說明中國製造、中國科技早已無法被忽視，「先揚後抑」的敘事方式早已很難在中國現今的科技成果上奏效。

人民大會堂。（視覺中國）

李克強提「中國製造2025」後疑遭擱置

2015年，已故國務院總理李克強提出「中國製造2025」，實施中國強國製造戰略的首個十年綱領。並在隨後3年的全國人大政府工作報告中，都將該計劃列為重點政策。但從2019年6月開始，中國不再使用這一說法，且隨著中美貿易戰升級，美國及其盟友對中國的技術封鎖，「中國製造2025」似乎被擱置。

但不能忘記的是，「韜光養晦」從來都是中國重要的對外戰略之一。雖然近幾年這一概念消失，但政府工作報告幾乎每年都會提到「高端設備」、「生物醫藥」、「新能源汽車」等等，這些都在《中國製造2025》的十大行業領域之中。且中央每年在科技方面的支出預算也逐年增長，保持超過6%的增長率，獲得的成績也有目共睹。

達成86% 2024中國製造業連續15年全球第一

根據最新數據，新能源汽車領域，2024年1月至12月，中國新能源車佔全球市場份額70.4%。中國車企比亞迪更是憑藉427萬輛的銷售額，打敗一眾美日老牌車企，位居世界第五；另一家中國車企吉利也躋身第十。汽車動力電池方面，中國寧德時代在2024年憑藉38%全球市場份額，連續8年稱冠全球。

此外，2024年中國造船業完工量達55.7%，意味著2024年全球交付的船中，有一半以上是中國製造；2024年，中國手持的造船訂單量占到全球市場的63.1%，更接到了全球74.1%的造船新單，未來全球航船中，將有7成以上是中國製造。

以總數據來看，2024年，中國全部工業增加值完成40.5萬億元，製造業總體規模連續15年保持全球第一。BBC也在報道中引述香港《南華早報》於2024年4月的報道稱，中國製造2025達成率已有86%。

2024年12月20日，中國山東的青島北海造船有限公司正在同時建造多艘大型船舶。（Getty Images）

光說不做，從來不是中國的做事方式，默默努力、細水長流才更符合中國的務實性格，而且既然說了便一定會為世界交上一份令人驚歎的答卷。

如果說新能源、電池、造船、量子計算這些高端技術對於普通人來說實在太過遙遠，那麼當DeepSeek、TikTok這些中國App強勢進入全球民眾手機時，那些從未關注過中國發展，對「中國製造」還停留在電子零件、玩具、衣物等低端製造業的人，也許才突然驚覺，抬起頭路上跑的電動車來自中國，天上飛的無人機來自中國......

2019年11月13 日，中國無人機製造商大疆創新（DJI）在加拿大蒙特利爾舉行產品推介會，展示一款可追蹤無人機註冊和擁有者的應用程序。圖為活動現場空中出現一架無人機。（Reuters）

更重要的是，「新質生產力」的變革，也並未令中國「忘本」。電商平台Shein、Temu在全球的成功也都證明了，中國在低端製造業中仍具掌控能力，且結合創新應用技術，進一步鞏固了中國在全球供應鏈中的地位。

正如BBC所說，當競爭者們發現中國已逐漸成為主導者時，已為時已晚。即將以高分成績畢業的《中國製造2025》，也許將為《中國標準2035》打下堅實的基礎，世界進入「中國標準」的時代。