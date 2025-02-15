深圳地鐵14號線有望跨市延伸　惠州官方稱「已符合建設申報條件」

深圳地鐵14號線有望跨市延伸至惠州，惠州官方近日表示，「惠州市已符合城市軌道建設申報條件」。



圖為惠州城區景觀。（視覺中國）

深圳地鐵14號線崗廈北站。（視覺中國）

據《南方日報》報道，有惠州市民通過互聯網問政平台詢問，「現階段惠州是否滿足地鐵建設條件」以及「能否在深圳地鐵五期調整方案中上報建設」。

對此，惠州市交通運輸局回覆表示，目前惠州市已符合《國務院辦公廳關於進一步加強城市軌道交通規劃建設管理的意見》中規定的城市軌道建設申報條件。

然而，根據國家有關城市軌道交通規劃建設最新政策，相關部門暫不受理一般地級市的首輪城市軌道交通建設規劃報批，後續城市軌道交通建設工作需待新政出台後明確。

惠州市惠陽區惠陽區交通運輸局亦表示，深圳市發改委目前正組織開展深圳市城市軌道交通第五期建設規劃調整工作，擬於2025年完成規劃調整上報國家發改委審批。

報道指，惠州市現已全域納入深圳都市圈，惠陽區作為惠州臨深片區，是惠州市城市總體規劃重點發展片區。目前，惠陽區交通運輸局已提請將深圳地鐵14號線東延惠州段項目上報深圳都市圈聯席會議2025年第一次會議研究。

深圳地鐵14號線線路圖。（南方日報）

深圳地鐵14號線惠州段從沙田站引出後，建設長度約11.1公里，設站5座。（南方日報）

深圳地鐵14號線是深圳市城市軌道交通第四期建設規劃線路，於2018年1月10日全面開工，2022年10月28日開通營運，為深圳市域快線網絡中首條東部線路。該線路起於崗廈北，終於沙田站，線路全長約50.34公里，連接福田區、羅湖區、龍崗區、坪山區，並預留延伸至惠州的條件。

而深圳地鐵14號線東延段的規劃則可謂一波三折。2016年12月，惠州市住建局發布的《惠州市城市軌道交通線網規劃》就已明確深圳地鐵14號線惠州延長段線路走向。

2021年6月，惠州市惠陽區自然資源局發布的相關公告中再次透露，14號線惠州段從沙田站引出後，建設長度約11.1公里，設站5座，分別是白雲站、草洋站、開城站、惠州南站、新橋站，其中白雲站為換乘站，與惠州軌道4號線換乘。

然而，惠州市交通運輸局曾於2023年6月表示，惠州市會同深圳市，將14號線東延（惠陽段）納入深圳市軌道交通第五期建設規劃報批，但由於國家政策要求以及惠州市當時的現狀不符合申報條件，《深圳市城市軌道交通第五期建設規劃（2023—2028年）》暫未能將該項目納入其中，項目近期內無法啟動建設。

去年3月，深圳市發改委也透露，根據國家相關文件規定，深圳市目前還不具備上報五期修編的條件，將進一步研究明確後續建設規劃納入14號線東延段有關事宜。