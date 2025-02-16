《哪吒2》票房破115億　北美上映奧斯卡評委：期待角逐2025奧斯卡

據央視報道，截至2月16日早晨，中國動畫電影《哪吒2》票房（含預售及海外票房）已超115億，超《復仇者聯盟》票房成績，成為首部進入全球票房榜前11的亞洲電影。



目前《哪吒2》正在北美地區正式上映，當地時間2月14日，影片的預售票房和排片量均創下北美地區近20年華語影片新紀錄，部份影院甚至增設午夜場次以滿足觀眾需求。

《哪吒2》全球票房破115億。

洛杉磯的伯班克（Burbank）是好萊塢各大影廠的所在地。2月14日《哪吒2》正式上映時，兩位奧斯卡動畫片獎項評委也前來觀影。

奧斯卡獎評委、南加州大學動畫研究與實踐項目主任希拉·索菲安在觀影前表示，她曾看過《哪吒1》，當時感覺很震撼，很期待《哪吒2》，自己的學生也極力推薦這部影片。

對於《哪吒2》的中國神話故事，她表示雖然有一些細節沒有完全理解，但這完全不影響她的觀影體驗。「電影的主題是普世的，能夠引起共鳴。儘管我不熟悉中國的敘事方式和文化背景，我認為美國觀眾會對這些文化元素感興趣，甚至可能會激發他們去了解更多。我個人很想再看一兩遍，以便更好地理解其中的文化背景和細節。這部電影會讓觀眾產生好奇心。」

另一位奧斯卡評委艾倫·埃拉索夫認為，中國動畫行業將會繼續穩步發展。但關鍵不是去迎合國際市場，而是專注於讓中國電影行業不斷提升質量，制作出更好的電影。她還用中文表達了對《哪吒》導演餃子的讚賞，以及對他下一部作品的期待。

希拉·索菲安更稱，希望在奧斯卡獎為導演餃子投票的期待。她說，「恭喜您！您在電影中體現出的超高技藝，我非常期待您的下一部作品。這部電影在奧斯卡獎參賽作品中將非常有競爭力，我非常期待《哪吒2》可以角逐2025年的奧斯卡獎，這樣我將有機會為您投票！」