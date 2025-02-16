微信接入DeepSeek「真正王炸組合」　騰訊：正測試用戶可免費使用

2月15日深夜，有內媒發現微信的「搜一搜」功能正在測試接入DeepSeek-R1，有網民將這一合作稱為「王炸組合」。對此，騰訊表示，被灰度覆蓋進入測試的用戶，目前可以免費使用DeepSeek-R1滿血版模型，獲得更多元化的搜索體驗。



微信接入DeepSeek的入口在微信首頁上方的搜索框，點開會出現「AI搜索」功能，目前為灰色測試狀態中，僅部分人可以看到。點擊之後可選擇「深度思考」，即DeepSeek-R1模型。通過它搜索時，會展示思考推理的流程。若未顯示該入口，說明暫未覆蓋到用戶的賬號，需耐心等待後續開放。

微信「搜一搜」功能接入DeepSeek。

微信「搜一搜」功能接入DeepSeek。

另外，微信的功能介紹頁面顯示，產品涉及對DeepSeek開源大模型的提供與使用。「DeepSee系列列開源大模型由深度求索(DeepSeek)公司提供，特此鳴謝深度求索公司與DeepSeek開源社區對大模型開源及相關研究的貢獻。」

網民評論稱，微信與DeepSeek的合作是「國運級AI+國民級應用，真正的王炸組合」。

網民評論⬇️



微信接取DeepSeek，與其說是技術合作，不如說是生態與創新的碰撞。騰訊以微信海量資料與場景，啟動DeepSeek潛力，或重塑搜尋體驗，也為國產AI開源生態注入新活力，值得期待。



已經開始用了騰訊上大分



微信補齊了短板，完善了生態，deepseek成了AI領域國產默認基座，背後對算力的無盡需求又會拉動對華為昇腾服務器的海量需求，資本市場的deepseek概念又有了狂飆突進的動力，多贏局面哈哈，期待



國運級AI和國民級應用，王炸合作，開花結果昇華，中國式的葵花寶典秘籍



deepseek 加油啊，對於專業技術還太弱了。看能不能把gpt 的模型弄過來提升一下。



對於這一合作，騰訊相關人士回應稱，微信搜一搜在調用混元大模型豐富AI搜索的同時，近日正式灰度測試接入DeepSeek。被灰度到的用戶，可在對話框頂部搜索入口，看到「AI搜索」字樣，點擊進入後，可免費使用DeepSeek-R1滿血版模型，獲得更多元化的搜索體驗。

據了解，目前騰訊多款產品已接入DeepSeek。2月13日，騰訊AI助手「騰訊元寶」完成更新，同時支持混元和DeepSeek兩大模型，打開騰訊元寶並進入對話界面，即可免費使用DeepSeek-R1滿血版模型。另外，騰訊雲AI代碼助手ima也接入了滿血版DeepSeek-R1模型。