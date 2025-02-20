首批200名中國籍涉詐疑犯被押解回國　中緬泰合力清繳詐騙園區

2月20日，緬甸遣返的妙瓦底首批200名中國籍詐騙疑犯，經泰國被中國警方押解回國，預計未來有逾800名中國籍詐騙疑犯陸續押解回國。

此外，涉及內地演員王星被「賣豬仔」案的10名疑犯，已於2月15日凌晨被押解回國。



今年1月底，公安部派出工作組先後赴泰國、緬甸，與兩國執法部門進行多輪次會談磋商，就進一步加強中緬泰三方執法合作，探索建立聯合打擊犯罪機制，共同打擊電信網絡詐騙、人口販運等跨國犯罪達成共識。

近日，中緬泰三國警方聯手對妙瓦底地區電信網絡詐騙犯罪開展集中打擊。泰國採取斷電、斷網、斷油等措施，在泰緬邊境加強巡查管控，阻斷涉詐人員偷渡、轉移通道。緬甸部署對妙瓦底地區電詐園區開展集中清查，緝捕涉詐疑犯，解救被困中國公民。

2月20日，緬甸妙瓦底地區的200名中國籍涉詐犯罪嫌疑人，被公安機關押解回國。（新華社）

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近期，大批緬甸妙瓦底地區的涉詐疑犯落網。2月20日，緬甸遣返的首批200名中國籍涉詐疑犯移送至泰國湄索，公安部組織江蘇公安機關民警執行包機押解任務，將相關人員全部押解回國，預計還將有800餘名中國籍涉詐疑犯被陸續押解回國。

此外，涉中國公民王某等人被騙至境外失聯被困、遭非法拘禁案的10名疑犯被泰國警方拘捕後，已於2月15日凌晨被公安機關成功押解回國。

涉及內地演員王星被「賣豬仔」案的10名疑犯，已於2月15日凌晨被押解回國。（影片截圖）

涉及內地演員王星被「賣豬仔」案的10名疑犯，已於2月15日凌晨被押解回國。（影片截圖）

公安部有關負責人表示，中緬泰三方針對電信網絡詐騙等跨國犯罪將常態化開展聯合打擊。公安機關還將與更多國家深化務實合作，全力解救被困人員，全力緝捕「金主」、骨干，堅決清剿電詐園區，壓縮犯罪生存空間，切實維護中國公民生命財產安全。