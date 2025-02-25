人民日報：泰緬邊境士兵每隔幾百米駐守　莫艾河高風險碼頭關閉

中緬泰三國聯手對妙瓦底地區的電訊網絡詐騙犯罪展開集中打擊行動，近期，妙瓦底涉詐騙的中國籍疑犯陸續被押解回國。

2月25日，《人民日報》曝光了泰緬邊境城市湄索（Mae Sot）的現狀，包括抵達湄索的中國籍乘客已減少80%，而在泰緬兩國分界的莫艾河，每隔幾百米也有泰國士兵駐守。



據報道，湄索是泰緬邊境的城市。泰國警察總署移民局副局長潘塔納少將表示，在曼谷廊曼機場，飛往湄索的航班已加強篩查，外國旅客的機票和酒店等信息會被仔細核實，以防被騙入電詐網絡。

目前，湄索的機場出口處設置篩查中心，由泰國軍方和警方組成的檢查小組會逐一登記篩查外國旅客，對來自中國、印度、印尼、馬來西亞、越南等國旅客的檢查更加詳細。泰國警察舉著寫有「警惕被騙從事非法工作」字樣的宣傳牌提醒乘客。

在湄索機場內，一名泰國警察舉著警示牌提醒民眾謹防電信詐騙。（人民日報）

執勤的泰國軍方拉差瑪努特勤部隊中尉透露，目前抵達湄索的中國籍乘客每天約10人，比以前的每天5、60人減少約80%。

沿泰緬兩國分界的莫艾河，泰國士兵每隔幾百米駐守，對岸是巡邏的緬甸軍人。湄索2號邊檢站大門前道路兩側停滿重載卡車，幾輛軍用吉普車疾馳而過，駛入站內，車內士兵荷槍實彈。

沿著邊境路段，每隔一段距離便能看到關卡，泰國士兵嚴格檢查來往車輛，泰國軍車也沿路巡邏。路旁的宣傳牌上，新設的防範電信詐騙的警示信息尤為醒目。

在湄索的一條道路上，泰國軍方設卡檢查過往車輛。（人民日報）

塔頌村村口的檢查站，由士兵和村民治安員共同負責檢查。執勤士兵介紹，泰緬邊境一線都有士兵巡邏，遇到偷渡者會立即拘捕移交警方。參與執勤的村民稱，檢查站上午由婦女參與值守，下午由男性參與值守，軍人則24小時值守。

莫艾河其中一處碼頭，曾是兩岸邊民往來擺渡的主要通道，如今已經關閉。執勤的泰國軍警介紹，目前莫艾河上所有碼頭均有專人看守，嚴防偷渡，部分風險高的碼頭已經徹底關閉。由於目前非雨季，莫艾河水位較淺，水面不足10米寬，民眾甚至能蹚水過河。

莫艾河是泰國和緬甸界河的一部分。（人民日報）

附近的湄道村村長介紹，村內共有1300多戶，約4000名村民。近年來，外來人口不斷增加，僅緬甸人就有一萬多人。由於河道變遷，湄道村跨境走私現象一度非常猖獗。目前村內已組織治安隊，一旦抓到不法分子，絕不姑息。

在泰緬第一友誼大橋邊檢站，過境車輛有序排隊等待檢查，民眾正依次辦理通關手續。邊檢站旁的沿街商舖已開始營業，售賣各類衣物與食品。在邊檢站口，一塊大型展板上清晰寫著防止電信詐騙等相關提示。

位於泰國湄索的泰緬陸路邊檢口岸車流密集。（人民日報）

當地移民局警長介紹，目前該邊檢站每天出入境有3000至4000人次，車輛1000輛次，較以往多一倍，主要原因是緬甸斷油斷電後，當地汽車紛紛到泰國加油。檢查站外張貼著不少通緝犯的照片，一部分照片由緬甸政府提供。

邊檢站不遠處坐落著湄索當地最大商貿市場——里姆莫伊市場，出售珠寶、服飾等商品。一名經營首飾30餘年的攤主介紹，緬甸是重要玉石產地，湄索也因毗鄰緬甸，該市場曾十分繁榮，惟近兩年受洪水影響，生意大不如前，過去一年更因電信詐騙，遊客幾乎消失。

達府商會主席班頗表示，受緬甸地區局勢影響，湄索的邊境進出口貿易總額減少了一半，目前剛恢復到每月70億至80億泰銖的水平，但近期又受到人口販賣、電信詐騙等犯罪行為影響，湄索貿易和旅遊均受到嚴重影響，「現在，中國政府與緬甸、泰國密切合作，全力打擊跨國犯罪，有力維護了當地安全穩定和經濟復甦」。