台灣網民40萬條留言想看《哪吒2》 國台辦：望台方傾聽民眾呼聲
撰文：鄭寧
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2月26日，國務院台辦舉行例行新聞發布會。有記者提問稱，《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2）近期在港澳地區全面上映，受到熱烈歡迎。島內民眾紛紛喊話民進黨當局，希望能夠突破配額限制，讓該影片早日「登台」。對此有何評論？
發言人朱鳳蓮表示，台灣民眾想在島內看到《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2），如同喜愛「電音三太子」一樣自然而然。這部電影自上映以來，憑借對中華優秀傳統文化的創新演繹、精彩的劇情和震撼的動畫特效，受到廣大觀眾普遍認可。
好電影自然有吸引力，很多台灣同胞在大陸已經看了這部電影，有近40萬條台灣網民評論呼籲盡快在台灣上映這部電影。我們希望台灣有關方面傾聽民眾呼聲，讓更多優秀大陸電影進入台灣影院，讓台灣同胞能欣賞更多優秀文化產品。
台灣據悉，目前台灣仍實行「一年只能引進10部大陸電影」的政策，靠抽籤方式決定每年片單，依照此規定和已公布的抽籤結果，《哪吒2》無緣年內在台灣上映。而大陸已自2010年起取消了進口台灣影片的數量限制。
在台灣論壇PTT上，就有台灣民眾期盼《哪吒2》能破例在台上映，「真的非常喜歡《哪吒》系列，這麽賣座的電影，台灣不能破例排片上映嗎？」
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