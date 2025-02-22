哪吒2全球票房升至第8！體重100公斤女Coser扮「石磯娘娘」爆紅

《哪吒之魔童鬧海》（以下簡稱《哪吒2》）近日登頂全球動畫電影票房冠軍，2月121日在全球影史票房榜中排行第8。陝西省一名女Coser完美復刻電影中的人氣角色「石磯娘娘」，引發內地網絡熱議。



內地女Coser完美復刻《哪吒2》中的「石磯娘娘」一角：（按圖了解）



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據內地媒體《向陽視頻》於2月21日報道，中國抖音網紅「楊貴妃本妃」於2月21日現身西安，身披粉紅披肩，綁着雙丫髻，完美復刻《哪吒2》中的人氣角色「石磯娘娘」，豐腴身材和活靈活現的演技吸引不少遊客駐足圍觀，紛紛稱讚「好可愛」。

據報導，身為網紅「楊貴妃本妃」的王小姐體重達100公斤，她在受訪時表示，剛開始聽到別人說她「像石磯娘娘」的時候還以為是酸民在罵她，後來才知道是動畫片中的角色。她認為《哪吒2》中的石磯娘娘精神內核很強大，自己的精神內核也挺強大，稱「每個時期的人有不同的美，美不需要被定義」。

王小姐目前在抖音上有超過7萬粉絲，她表示扮石磯娘娘走紅後受到很多網友的喜愛，線下演出的時候被許多小朋友所喜歡，後者以為她真的是動畫片裏走出來的，要求「能不能變成那一點點石頭」。

據內地媒體《新京報》於2月22日報道，截至2月21日，電影《哪吒2》全球票房達130.1億元人民幣（約港幣140億元），登頂全球動畫電影票房冠軍，在全球影史票房榜中暫時位列第8。

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