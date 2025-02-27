新疆召開南疆工作會議　仍以「穩字當頭」　嚴防輸入性恐襲風險

2月26日，新疆召開南疆工作會議，自治區黨委書記、兵團黨委第一書記、第一政委馬興瑞出席會議並講話。會議上，對新疆的治疆方略仍以「穩」字當頭，同時馬興瑞強調，要集中力量破解制約南疆發展的突出問題，加快推動南疆高質量發展，確保在推進中國式現代化新疆實踐中不落伍、不掉隊。



馬興瑞指出，主席習近平始終把南疆發展擺在事關社會穩定和長治久安的特殊重要位置。要進一步加強抓穩定和促發展兩方面工作的統籌結合，著力破解南疆高質量發展的深層次問題，推動南疆實現更有利於長治久安的根本性變化。

2月26日，新疆召開南疆工作會議。

馬興瑞強調，要始終把維護社會穩定擺在首位，在「穩字當頭」上統一思想、統一步調、統一行動，樹牢底線思維、極限思維，時刻繃緊反恐維穩這根弦。要深入推進反恐維穩法治化常態化，依法嚴打嚴防「三股勢力」，加強社會面整體防控，嚴防輸入性恐襲風險，堅決維護社會大局持續穩定。要集中力量解決維護社會穩定的突出問題，又要穩紮穩打，一環扣一環解決影響長治久安的深層次矛盾和問題。

在產業發展方面，要加大資金投入力度，推動重大產業項目落地；堅持把能源資源開發作為關鍵點，著眼保障國家能源資源安全，大力推動南疆油氣和戰略性礦產等資源開發，建設大型新能源基地，加快把南疆資源稟賦轉化為生產力。

「喀什老城」位處喀什市區中心，擁有百年曆史，是喀什噶爾和維吾爾文化經典的代表，也是喀什乃至新疆著名的旅遊景點之一。（縱橫遊官網圖片）

此外，發揮好南疆在向西開放中的獨特優勢，高標準建設新疆自貿試驗區喀什片區，積極發展外貿新業態新模式；堅持把促進就業增收作為落腳點，大力發展勞動密集型產業，加快發展現代農業，打造文旅富民產業，千方百計提高各族群眾收入水平。

同時，加快構建互嵌式社會結構，培育環塔經濟帶現代化城鎮圈，推進區域中心城市、區域重點城市和小城鎮建設；高質量辦好南疆高等教育，發揮引才聚人關鍵作用。

要加快南疆現代文明培育，堅持把推進中華民族共同體建設作為工作主線，深入開展文化潤疆，不斷增強各族群眾「五個認同」；落實立德樹人根本任務，通過發展教育提高南疆各族群眾文化素質和現代文明素養；堅持中國宗教中國化方向，推進宗教事務治理法治化；豐富優質文化資源供給，引導各族群眾追求現代文明生活。