中國牽頭制定「養老機器人」國際標準　支持長者有尊嚴獨立生活

今年蛇年春晚宇樹科技人形機器人亮相後，不少網民都表示，未來可以購買機器人解決養老問題。近期，中國便牽頭制定了養老機器人設計、製造的國際標準。



據央視新聞報道，近日，國際電工委員會（IEC）正式發布由我國牽頭制定的養老機器人國際標準（IEC 63310《互聯家庭環境下使用的主動輔助生活機器人性能準則》）。該項標準依據老年人生理和行為特點，為各類養老機器人的產品設計、製造、測試和認證等提供基準，將引領全球養老機器人產業健康發展。

2024杭州雲棲大會，觀眾了解應用於養老領域的人形機器人。（視覺中國）

報道稱，《互聯家庭環境下使用的主動輔助生活機器人性能準則》（IEC 63310）聚焦互聯家居環境中老年人在日常生活、健康護理等各個方面的需求和特征，基於老年用戶所需的輔助支持水平，提出養老機器人的功能和性能分類，除了可用性、可靠性、無障礙、能耗和噪聲等通用要求以外，還對養老機器人提供的健康狀況和緊急情況監測服務，與家人及醫護人員的通信支持，多樣化的家務、娛樂、家居管理、照護等活動支持，外出和助行等移動性支持，信息和數據管理性能等分別提出了技術要求。

第十屆北京國際老齡產業博覽會上展示的護理機器人。

世界衛生組織數據顯示，預計2050年全球60歲以上人口數量將達21億，其中包括4.26億80歲以上的老年人。隨著年齡增長，老年群體在感知、體力和認知等方面，將不同程度地出現功能衰減甚至失能。養老機器人的出現不僅可以減輕社會和家庭對老年人的照料負擔，還可支持老年人有尊嚴的獨立居家高質量生活。

目前，中國在機器人行業在全球占據着重要地位，尤其是在人形機器人領域表現突出。據摩根士丹利發布的《人形機器人100：繪制人形機器人價值鏈圖譜》報告顯示，在已確認涉足人形機器人領域的百強企業中，中國企業占比高達56%。在全球人形機器人產業鏈中，中國的份額達63%，中國發展養老機器人有著其他國家無法比擬的優勢。